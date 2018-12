Je sors, je reste

Coup de cœur

Cinéma

Roma

Dans ce long-métrage, le réalisateur et scénariste oscarisé, Alfonso Cuaron rend hommage aux femmes qui l’ont élevé. Il s’agit de son œuvre la plus personnelle jusqu’à maintenant. La protagoniste, Cleo, est une jeune domestique qui travaille pour une famille de classe moyenne dans le quartier Roma à Mexico. Le film trace un portrait d’un conflit familial et des hiérarchies sociales dans les années 70.

Ce soir à 18h15 et 21h au Cinéma Moderne, 5150 boulevard Saint-Laurent

Je sors

Musique

La Carotte Polaire

Accompagnée de sa formation acoustico-sympathique, formée de Nicolas Fontaine et Melyssa Lemieux, la Carotte Polaire présentera son tout nouvel album, Stratosphères, sorti il y a un mois à peine. L’auteure-compositrice-interprète mélange, dans cet opus de sept chansons, le folk au dream pop.

Ce soir à 21h au Balattou, 4372 boulevard Saint-Laurent

Musique

La Verdine

Dans le cadre de Noël dans le parc, le quatuor jazz La Verdine réchauffera la foule ce soir à la Place Émilie-Gamelin. Ce groupe dont le nom signifie roulotte en vieux français joue de manière moderne du Django Reinhardt en plus de présenter quelques compositions de son cru.

Ce soir à 19h30 à la Place Émilie-Gamelin, 1500 rue Berri

Exposition

Eric Godin – Expo solo

Le dessinateur éditorial, peintre, sculpteur, auteur et illustrateur, Eric Godin, présente une exposition solo pour souligner ses 35 ans de carrière. Pour l’occasion, une série de dessins éditoriaux, des sculptures et des dessins publiés dans La Presse + seront exposés.

Aujourd’hui de 9h à 17h à la Galerie C.O.A, 6405 boulevard Saint-Laurent

Concert

The King’s Singers

Pour ce mettre dans l’ambiance des Fêtes, ce concert de l’ensemble The King’s Singers est parfait. La formation de Cambridge en Grande-Bretagne reproduira seulement par leurs voix des classiques du temps des Fêtes et des carols anglais.

Ce soir à 19h30 à la salle Bourgie du Musée des beaux-arts, 1339 rue Sherbrooke

Musique

Les Charbonniers de l’enfer

Une soirée festive dont seuls les Charbonniers de l’enfer ont le secret vous attend dans l’arrondissement de Sainte-Geneviève ce soir. Le groupe célèbre cette année ces 25 ans dans le milieu musical. Les plus grands succès du groupe seront donc joués dans le cadre de cette tournée anniversaire.

Ce soir à 20h à la salle Pauline-Julien, 15615 boulevard Gouin Ouest

Je reste

Télé

Madame Lebrun – Saison 1

Pour se préparer à la quatrième saison de Madame Lebrun qui sortira en 2019, Canal D présente en rafale la saison 1 durant le temps des Fêtes. Germaine Lebrun, interprétée par Benoît Brière, est une chef de famille qui parle franchement et se mêle toujours de ce qui ne la regarde pas. Des heures de plaisir garanties avec cette bonne femme hilarante !

Ce soir dès 21h à Canal D

Album

Complètement Corcoran

La carrière de Jim Corcoran est racontée dans cet album. L’auteur-compositeur-interprète a choisi ses chansons coups de cœur et les a placé dans un ordre précis pour les faire découvrir autrement. De Têtu à Pages blanches, les 25 ans de carrière sont couverts sur ce disque.

Sorti le 30 novembre

Jeu de société

Azul: Les vitraux de Sintra

Ce jeu créé par le même auteur que le jeu Azul, Michael Kiesling, plonge les joueurs à l’époque du roi Manuel 1er au Portugal. Ce dernier souhaite engager les meilleurs vitriers pour les fenêtres de la chapelle du palais royal de Sintra. Chaque joueur devra démontrer ses talents pour gagner.

Sorti le 6 décembre