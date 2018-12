Je sors, je reste

Coup de cœur

TÉLÉ: Le Gros Laboratoire

Jean-René Dufort et son acolyte Marie-Pier Élie présentent l’émission scientifique Le Gros Laboratoire, dans lequel le duo testera des expériences humaines surprenantes en tentant de répondre à des questions comme la vieillesse a-t-elle une odeur? Ou encore, les gens beaux sont-ils moins intelligents que les moches et même peut-on savoir si une personne est raciste en jouant à un jeu de vidéo? C’est donc en invitant 100 personnes volontaires âgées entre 20 et 77 ans, provenant des quatre coins de la province que chaque expérience deviendra un gros laboratoire!

*Ce soir à 21h sur ICI Explora

Je sors

VARIÉTÉ

Le Slava’s Snowshow

Depuis 1993, le Slava’s Snowshow séduit les spectateurs du monde entier. Cet événement musical et visuel, où chaque scène est un tableau magique. Pénétrer dans le monde fantastique d’un improbable requin nageant entre deux eaux, de clowns pris dans une géante toile d’araignée, des adieux déchirants sur le quai d’une gare ou encore de la rencontre de créatures vertes aux longs chapeaux-oreilles. Jusqu’au 6 janvier prochain, courez la chance de voir ou de revoir ce succès planétaire.

* Ce soir à 19h30 au Théâtre Saint-Denis, 1594 rue Saint-Denis

THÉÂTRE

10 ans de mariage

Cette pièce écrite par l’auteur Alil Vardar met en scène le couple Lisa et Alec, qui célèbre leur 10e anniversaire de mariage. Fébrile, Lisa a préparé une soirée romantique...Toutefois son mari qui a totalement oublié l’événement, se prépare à lui demander le divorce! Cette comédie qui a été vue par plus de 800 000 spectateurs vous fera rire aux éclats, sans aucun doute.

*Ce soir à 20h à la Comédie de Montréal, 1113 De Maisonneuve Est

MUSIQUE

Les Cowboys fringants – OSM Pop

Les grands succès du groupe folklorique des Cowboys Fringants comme Les étoiles filantes, Marine marchande ou encore Plus rien, seront encore interprétés sur la scène de la Maison symphonique. Le quatuor sera accompagné de l’Orchestre symphonique de Montréal pour un concert dynamique et entraînant.

*Ce soir à 20h à la Maison symphonique, 1600 rue Saint-Urbain

ARTS VISUELS

Illumination Frankenstein

Pour une sortie culturelle immersive, la Société des arts technologiques vous invite à la conférence-événement Illumination Frankenstein, qui souligne le 200e anniversaire du célèbre roman. Les visiteurs plongeront dans le récit de la sociologue Céline Lafontaine en collaboration avec Yan Breuleux, dans un environnement visuel à 360 degrés, qui se déroulera dans la Satosphère.

*Ce soir à 19h à la Société des arts technologiques, 1201 boulevard Saint-Laurent

Je reste

LIVRE

Guide Restos Voir 2019

Si vous êtes un fin gourmand, ne manquez pas le nouveau Guide Restos Voir 2019 qui est déjà lancé et qui répertorie les meilleures tables du Québec. On y présente également les meilleurs chefs de la province comme Colombe Saint-Pierre, chef du restaurant Chez Saint-Pierre au Bic. Quinze collaborateurs participent aux critiques de restaurants pour cette 23e édition. Plus de 500 adresses de toutes les régions figurent dans ce guide.

Sorti le 5 novembre

TÉLÉ

Hollywood autopsie

Le monde entier a été choqué par la mort de l’acteur Robin Williams. Le clown triste a décidé de mettre fin à ses jours dans sa demeure, le 11 août 2014. Le Dr Shepherd retrace les dernières heures de vie de l’interprète de Madame Doubtfire.

*Ce soir à 20h à Investigation

DVD

Une petite faveur

Stephanie Smothers est une blogueuse et Emily Nelson est une grande carriériste. Elles n’ont rien en commun, mais elles deviennent amies lorsque leurs deux garçons deviennent aussi amis. Un jour, Emily disparaît dans d’étranges circonstances. Stephanie décide alors d’entreprendre une enquête pour la retrouver. Plus elle fouille, plus elle découvre des secrets troublants de son amie.

*Sorti le 18 décembre