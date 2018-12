«J'espère que le tour de Tatar s'en vient» – Jean-Charles Lajoie

S'il n'en tenait qu'au nouvel animateur de TVA Sports Jean-Charles Lajoie, Tomas Tatar irait réfléchir en haut à ce qui se passe en bas.

Au micro de Benoît Dutrizac sur QUB radio ce matin, Lajoie est revenu sur les récents déboires de l'attaquant que le Canadien a obtenu en retour de Max Pacioretty.

«Quand je vois Charles Hudon qui niaise 10 matchs dans les gradins et je vois Tatar qui commet autant de revirements et qui revient sur la glace invariablement, ça commence à me les gazer un peu», a clamé Lajoie.

**Vous pouvez réécouter l'extrait complet ici: