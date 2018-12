Karkwatson: un pur ravissement

Une pensée devait trottait dans la tête de bien des spectateurs pendant que la formation tout étoile Karkwatson s’éclatait sur la scène du Centre Vidéotron mardi soir : faudra-t-il encore attendre dix ans avant de revivre pareille extase musicale ?

Espérons que non. Parce que dix ans après sa première incarnation, lancée d’ailleurs à Québec au Grand Théâtre, la fusion des groupes Karkwa et Patrick Watson a encore rempli ses promesses au centuple.

Dans un Centre Vidéotron bien occupé dans une configuration réduite, on s’est fait servir deux heures de pur ravissement pour les oreilles. Un cadeau de Noël livré une semaine à l’avance pour les amateurs de rock alternatif québécois.

C’était le bonheur. Sur scène comme dans la foule. Un bonheur contagieux, il va sans dire.

« On est déjà pas mal excités », a lancé Louis-Jean Cormier, en arrivant sur les planches, sans qu’on doute une seconde de sa sincérité tellement on pouvait ressentir le plaisir évident de se retrouver entre artistes qui partagent le même idéal musical.

Enlevant

En parfaite symbiose, les dix musiciens ont donné la pleine mesure du potentiel de ce supergroupe à nul autre pareil, en harmonisant, dès le départ, leurs titres respectifs Close to Paradise et Le compteur. Pimentée de jeux de lumières éblouissants, l’enlevante finale valait à elle seule le prix d’entrée.

Par la suite, on s’est échangé les politesses : une visite dans le répertoire de Karkwa, un détour aussitôt chez Watson et ainsi de suite, en alternance, toute la soirée, avec préférence donnée aux albums qui n’étaient pas nés en 2008, en particulier Les chemins de verre.

En formation complète, la force de frappe de Karkwatson a propulsé en orbite Dormir le jour, Giver et Les chemins de verre, pour ne citer que quelques-uns des nombreux moments forts.

Folies

Toutes les folies étaient permises et elles ont toutes touché la cible.

Un double solo de batterie sur Beijing ? Oui, mille fois oui. Un fou rire provoqué par le jacket scintillant de Cormier, qui interrompt ainsi une superbe livraison acoustique de Marie tu pleures ? En quelques secondes, c’est tout le Centre Vidéotron qui s’est esclaffé.

Puis quand tout le monde gardait son sérieux, c’était pour nous offrir des bijoux comme cette planante Turn Into the Noise, la voix fragile de Watson bien en évidence. Dans la bâtisse, on pouvait entendre une mouche voler.

Au rappel, la fête a pris les allures d’une grande réunion de toute la bande chantant autour d’un même micro. Image forte d’un projet qui l’est tout autant. À quand les prochaines retrouvailles?