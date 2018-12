Bombardier : le PDG rassure sur l’avenir de La Pocatière

LA POCATIÈRE- Pour sa première visite à l’usine de Bombardier Transport de La Pocatière, le PDG de Bombardier Alain Bellemare a assuré que l’usine ne fermerait pas et qu’il entendait maximiser le travail qui se fait à La Pocatière sur des contrats à l’extérieur du pays.

La visite de Bellemare visait entre autres à faire taire les rumeurs de fermeture à l’usine du Bas-Saint-Laurent qui a échappé trois contrats canadiens, ceux de l’ATM, du REM et de Via Rail. Le carnet de commandes est peu garni.

«C’est pas du tout notre intention, c’est le contraire, on veut en faire un centre d’excellence et de continuer à bâtir sur les acquis qu’on a ici», a dit Alain Bellemare, après une rencontre avec les employés, les élus et des sous-traitants.

Photo Stéphanie Gendron

Il a rappelé que l’usine avait un niveau d’excellence élevé, ajoutant qu’au niveau des travaux de soudure par exemple, une telle expertise était difficile à trouver partout à travers le monde.

«Les structures de train peuvent être fabriquées ici pour d’autres projets, pas seulement au Canada, mais à l’extérieur du Canada. Si on a d’autres projets aux États-Unis, on va être aussi capable d’avoir un certain niveau de contenu qui va être fait ici», a dit M. Bellemare, ajoutant qu’une base de projets locaux, comme celui de Via Rail échappé récemment, représente toutefois «une base critique minimale».

Contenu local

Même s’il dit avoir tourné la page et qu’il souhaite passer à autre chose, le PDG de Bombardier se dit déçu de ne pas avoir obtenu le contrat de Via Rail, que la compagnie Siemens a remporté.

«Pour moi c’est une grande déception d’avoir perdu ce contrat. J’ai encore beaucoup de difficultés à comprendre comment on ne peut pas exiger du contenu local alors que tous les pays à travers le monde le font», a-t-il dit en mêlée de presse mardi midi.

«Il y a un besoin de revoir les politiques industrielles pour supporter les champions locaux qui créent des emplois ici au Canada. Ça se fait partout à travers le monde, il n’y a pas de raisons qu’on le fasse pas ici», a ajouté le PDG.

Les employés étaient satisfaits des réponses qu’a données le grand patron à leurs questions, qui portaient surtout sur l’avenir de l’usine. «Ça faisait longtemps qu’on attendait une visite comme celle-là. M. Bellemare a été clair, il y a du court, du moyen et du long terme ici», a commenté Claude Michaud, représentant des travailleurs.

Bombardier à La Pocatière compte près de 600 employés, principalement des soudeurs, machinistes et monteurs qui gagnent en moyenne 55 000 $ par année.