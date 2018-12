Le personnel de Québec solidaire veut un syndicat

Les employés de Québec solidaire veulent se syndiquer. Il s’agit d’une première au Québec.

La Confédération des syndicats nationaux du Québec (CSN) a déposé une demande en ce sens devant le Tribunal administratif du travail, mardi.

La requête en accréditation concerne « tous les salariés travaillant à l’aile parlementaire de l’Assemblée nationale pour Québec solidaire et dans les bureaux de circonscription des élus de Québec solidaire (QS) ».

La demande touche donc les employés qui travaillent directement avec les députés et pas ceux qui œuvrent à la permanence du parti.

QS a fait élire 10 députés lors de la dernière élection générale, un record pour la formation politique qui n’avait jamais eu plus de trois représentants à l’Assemblée nationale.

La requête en accréditation ne précise toutefois pas le nombre de travailleurs concernés par la demande en accréditation.

Le mois dernier, Québec solidaire a été reconnu comme un parti officiel, tout comme le Parti québécois, malgré le fait qu’ils aient fait élire moins de 12 députés et obtenu moins de 20 % des suffrages.

​Le PQ et QS ont chacun fait élire 10 députés et ils ont récolté respectivement 17 % et 16 % des votes. Ils devaient donc s’entendre avec les autres formations politiques pour faire exception à la règle.