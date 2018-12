Le propriétaire des Sénateurs, Eugene Melnyk, poursuivi pour 1 milliard $

Visée par une poursuite de 700 millions $ du propriétaire des Sénateurs d’Ottawa Eugene Melnyk, la compagnie Trinity Development Group a répliqué en poursuivant celui-ci pour 1 milliard $, mardi.

Dans un communiqué relatif à cette démarche amorcée à la Cour supérieure de l’Ontario, la partie plaignante estime son initiative pertinente, croyant que Melnyk a agi de manière inappropriée. Des problèmes internes ont mené à ce litige entre les associés du groupe RendezVous LeBreton, mis en place pour construire un nouvel aréna aux plaines LeBreton. Le grand patron des Sénateurs a fait appel au tribunal en évoquant un conflit d’intérêts ayant mené à l’échec d’une entente-cadre de développement.

«J’ai grandi ici à Ottawa et ça demeure ma maison, a indiqué le dirigeant de Trinity, John Ruddy. Je suis actuellement impliqué de façon active dans le redéveloppement des plaines depuis 2014, car je sais à quel point celui-ci est important pour les résidents et les Canadiens. Je veux être clair : je me suis engagé pour la réussite de ce projet. Notre vision est la bonne. Je travaillerai avec la Commission de la capitale nationale [qui a accordé le mandat à RendezVous LeBreton de réaliser ledit projet], la Ville et la communauté pour trouver des solutions concrétisant le tout.»

«Nous allons nous défendre vigoureusement contre cette démarche d’Eugene Melnyk et c’est pourquoi nous avons déposé une contre-poursuite.»

Une semaine avant le début des recours juridiques de Melnyk, la Commission avait informé le groupe responsable du projet IllumiNATION qu’une entente devait être conclue d’ici janvier, sans quoi, un nouvel appel d’offres sera lancé.