Les 10 modèles les plus recherchés par les Québécois en 2018

Comme chaque année, AutoHebdo a compilé les recherches des consommateurs afin d’établir la liste des modèles les plus populaires en 2018 au Québec et au Canada.

À l’échelle nationale, l’engouement des consommateurs pour les véhicules utilitaires continue de croître, tandis que la demande pour les berlines et véhicules de luxe semble perdre du terrain.

«Pour une quatrième année consécutive, l'incontournable Ford F-150 maintient sa position en tête de liste, mais cette année, le Honda CR-V et le Toyota Rav4 se sont hissés au rang des favoris canadiens, avec un classement en 7e et en 10e position, respectivement», révèle Michael Bettencourt, rédacteur en chef de autoTRADER.ca.

Au Québec, et pour la deuxième année consécutive, le véhicule le plus recherché est la Honda Civic. Le Québec est la seule province où la Civic se trouve en tête de liste, note AutoHebdo: «Reflétant la préférence des Québécois pour le côté pratique plutôt que la splendeur, les véhicules plus extravagants comme la Porsche 911 et le Jeep Grand Cherokee - qui l'an dernier avaient obtenu la 5e et la 9e place - ont été déclassés par Toyota».

Encore du chemin à faire pour les véhicules électriques

Malgré une forte hausse de recherches de véhicules électriques (VE) en 2018, la catégorie ne représenterait que 1,43 % du volume global à l'échelle nationale, selon les données révélées par AutoHebdo. Pour M. Bettencourt, il faudra attendre encore quelques années pour que les VE retiennent l'attention d'une majorité d'acheteurs.

Le top 10 au Québec

1.Honda Civic

2. Ford Mustang

3. Ford F-150

4. BMW 3 Series

5. Mazda Mazda3

6. Honda CR-V

7. Toyota Rav4

8. Jeep Wrangler

9. Toyota Corolla

10. Mercedes-Benz C-Class

Le palmarès des véhicules les plus recherchés se fonde sur les données de recherches du site autoTRADER.ca, provenant de 160 millions de visites, entre le 1er janvier et le 30 novembre 2018.