Les 18 objets qui ont fait l’année 2018

Des revues de l’année, c’est plus le fun quand c’est le fun. Parlez-en à Louis Morissette.

N’écoutant que notre recherche d’originalité et notre goût de vous surprendre...

Voici l’année 2018 résumée par les objets qui l’ont définie:

1. Les Tide Pods

Philippe Melbourne Dufour

2018 a commencé en force avec le «Tide Pod Challenge», une mauvaise idée qui est devenue très problématique rapidement. Des internautes, jeunes et pas nécessairement intelligents, se lançaient comme défi d’avaler ces petites capsules de détergents à lessive en filmant le tout. Après quelques déchirements d’estomacs et de nombreuses hospitalisations, la situation est devenue tellement hors de contrôle que la compagnie Procter & Gamble, qui fabrique les capsules, a dû réagir en incitant les jeunes à ne pas manger son produit.

Oui, déjà en janvier 2018, on était rendu là. Ça promettait. Et si vous pensez que le tout s’est passé seulement aux États-Unis parce qu’au nord de la frontière, on est moins nono, détrompez-vous. Santé Canada a également émis un avertissement mettant en garde les adolescents des dangers du «Tide Pod Challenge».

2. La toile déchirée de Banksy

Philippe Melbourne Dufour

Ça s’est passé début octobre et si vous avez manqué ça, vous n’êtes sûrement pas le genre de personne à aller sur Internet. Après avoir été vendue aux enchères pour à peu près 1,5 million à Londres, «Girl with Balloon», une toile du mystérieux Banksy, s’était partiellement autodétruite début octobre. Une sorte de pied de nez aux ventes d’art, selon l’Intelligentsia artistique.

Est-ce qu’il a détruit l’oeuvre, est-ce qu’il en a créé une autre? En tout cas l’acheteuse européenne était finalement bien contente de son nouveau morceau d’histoire et a choisi de la garder.

3. Un Félix couvert de bave

Philippe Melbourne Dufour

C’est arrivé à l’ADISQ, vous connaissez l’histoire, l’objet a existé quelques secondes, mais ce fut assez pour créer une quinzaine d’articles de réactions, 19 chroniques et ben des chicanes de génération dans les chaumières. Joyeux Noël d’ailleurs!

4. Le personnage de Toad dans Mario Kart

Philippe Melbourne Dufour

C’est le champignon avec une voix un peu fatigante. Il est petit, couleur peau, et puis il a une grosse tête blanche avec des taches rouges.

Et pourquoi c’est un objet de l’année? Attention aux oreilles chastes. C’est que l’actrice porno Stormy Daniels, qui affirme avoir passé une nuit torride avec le président Donald Trump il y a quelques années, a révélé en septembre qu’elle se souvenait très bien de la forme du membre présidentiel.

Pauvre Toad.

5. Le manteau «I really don’t care, do you?» de Melania Trump

Philippe Melbourne Dufour

Ça s’est passé en juin, en plein crise des migrants à la frontière avec le Mexique. L’emprisonnement des enfants dans ce qui ressemblait à de grosses cages avait choqué la planète entière.

La première dame des États-Unis Melania Trump s’est envolée pour le Texas vêtue d’une veste kaki avec ce message écrit sur le dos: «I really don’t care, do u?» (Je m’en fous complètement, et vous?). En tout cas, si Melania voulait déplacer l’attention des cages aux manteaux, on peut dire que l’opération a réussi.

6. Un pyjama de Celinununu

Philippe Melbourne Dufour

Nous avons décidé que ces pyjamas faisaient l’année pour deux raisons. Premièrement, parce que si vous avez choisi de vous en procurer un, il a probablement vidé votre budget vêtement de l’année.

Deuxièmement, c’est parce qu’on voulait vraiment insérer la prestation de comédienne de Céline dans le top, mais comme ce n’est pas un objet, on s’est emparé de ce qu’il y avait de plus près.

Qu’est-ce qui s’est passé Céline?

7. Les 874 costumes de la famille Trudeau en Inde

Philippe Melbourne Dufour

Le voyage du premier ministre en Inde en février dernier a fait couler beaucoup d’encre en raison des nombreux habits traditionnels revêtus par toute la famille Trudeau. Pour être honnête, on ne croit pas qu’il y avait exactement 874 costumes, mais le chiffre exact n'est probablement pas très loin de ça.

En décembre, Justin Trudeau a finalement avoué qu’il regrettait son passage en Inde.

8. Un joint ou encore un gros «bong» (on est pas stressé, choississez votre préféré)

Philippe Melbourne Dufour

Le cannabis a été légalisé cette année au Canada. Si vous avez manqué ça, c’est peut-être que vous en avez trop fumé dans le temps où c’était illégal.

Merci Québec!

Qu’à cela ne tienne, vous pouvez maintenant courir vous acheter un joint préroulé à la SCDQ, s’il en reste.

9. La paille de plastique (du diable)

Philippe Melbourne Dufour

Parfois, le monde entier semble développer une fixation sur un objet. En 2018, la paille de plastique est devenue persona non grata sur la planète Terre.

C’est qu’on estime que 57 millions de pailles en plastique sont utilisées puis jetées (parce que non recyclable) quotidiennement au Canada.

10. Les 3 médailles olympiques de Kim Boutin

Philippe Melbourne Dufour

À Pyeongchang, à seulement 23 ans, la patineuse sur courte piste a conclu sa première expérience olympique en raflant l’argent au 1000m ainsi que le bronze au 500m et au 1500m.

Ce tour du chapeau mérite de ne pas être oublié.

11. Des Doc Martens

Philippe Melbourne Dufour

On aurait aussi pu choisir une tuque ou un t-shirt de Patrick Desbiens. Dans tous les cas, ces objets ne seraient évidemment pas passés à l’histoire de l’année 2018 s’ils n’avaient pas été revêtus par une députée. On ne vous dit pas son nom. On l’a assez dit cette année.

12. Un gilet jaune

Philippe Melbourne Dufour

Comme l’année 2018 ne s’est pas déroulée exclusivement au Québec, nous ne pouvons passer sous silence les 50 000 fois où les cousins français ont pris les rues de l’Hexagone d’assaut. Ce mouvement de protestation non structuré, mais très bien visible est apparu en France en octobre, avant de s’étendre en Belgique... et au Canada?

13. Le crucifix de l’Assemblée nationale

Philippe Melbourne Dufour

Parce qu’apparemment, on n’en avait pas assez parlé en 2012. Restera-t-il en place en 2019? À suivre.

14. L’ensemble à la «Black panther» de Serena Williams

Décidément, les choix vestimentaires des femmes font souvent la Une, pour les bonnes ou les mauvaises raisons. Serena Williams, championne incontestée de tennis, n’a pas pu échapper à la triste tradition, alors qu’elle avait choisi une tenue de «superhéros» lors d’un match à Roland-Garros.

15. La facture d’épicerie de François Lambert

Philippe Melbourne Dufour

75$ pour la nourrir la famille pour une semaine. Possible ou pas? François Lambert croit l’avoir démontré en publiant sa facture sur les réseaux sociaux cette année, enflammant le Québec au complet.

En tout cas, soyez prudents avant de vous prononcer, ça pourrait vous coûter une élection.

16. L’auto que Elon Musk a envoyée dans l’espace

Philippe Melbourne Dufour

On croyait d’abord qu’il blaguait, mais non. L’excentrique homme d’affaires à la tête de Tesla et de SpaceX a vraiment envoyé sa propre Tesla Roadster dans l’espace en février. Eh bien.

17. Un habit de plongée

Philippe Melbourne Dufour

Le monde a retenu son souffle en juillet, alors que 12 jeunes thaïlandais se sont retrouvés piégés dans une grotte après un entraînement de soccer. En hommage aux héros qui ont participé à la périlleuse opération de sauvetage qui a permis la libération de tous les enfants et à Saman Kunan, un ancien plongeur de la marine thaïlandaise mort durant le processus, voici l’habit de plongée.

18. Un air climatisé

Philippe Melbourne Dufour

Si ce n’est pas l’objet de l’année, c’est en tout cas l’objet de l’été 2018. En rupture de stock dans tous les magasins, il aura permis à des milliers de Québécois de rester au frais, à défaut de faire la même chose pour la planète.