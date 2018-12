Les Maple Leafs ont de gros dossiers à régler

Le directeur général des Maple Leafs de Toronto, Kyle Dubas, est certes heureux de voir son équipe connaître du succès sur la patinoire. Toutefois, cela ne l’empêche pas de travailler fort en coulisses, surtout qu’il espère conclure des ententes avec deux de ses éléments-clés, Auston Matthews et Mitchell Marner.

Après avoir réglé difficilement le cas William Nylander, qui a accepté un pacte de six ans et de 45 millions $ au début décembre, le DG souhaite éviter de voir Matthews et Marner devenir joueurs autonomes avec compensation le 1er juillet 2019. Il devra ainsi les convaincre d’ici cette date et il est déjà au boulot.

«Nous continuons de discuter avec les agents Judd Moldaver et Darren Ferris, qui représentent respectivement les camps de Matthews et de Marner. Notre intention est de finaliser tout cela le plus tôt possible, a-t-il affirmé au site NHL.com. On veut en venir à un accord bien avant le 1er juillet pour les garder à long terme. D’une manière ou d’une autre, nous y parviendrons.»

Peu de tracas

Les deux hockeyeurs concernés en sont à la dernière campagne de leur contrat d’entrée de trois ans. Aussi, les Leafs ne tiennent pas à revivre une saga similaire à celle ayant mené à la signature de contrat de Nylander. Ce dernier s’est exécuté tout juste avant l’échéance prévue par la Ligue nationale (LNH), sauvant du même coup sa saison 2018-2019.

De plus, Dubas devra se méfier de certaines organisations susceptibles de soumettre une offre hostile à l’un des joueurs en question. En revanche, il ne semble nullement inquiété par cette possibilité.

«Notre situation en regard du plafond salarial est sous contrôle, donc nous pouvons contrer ces menaces sans souci, a-t-il mentionné. Les propositions venant d’ailleurs sont devenues un gros sujet dernièrement, mais je passe 0 % de mon temps à me préoccuper de cela. Si une équipe veut emprunter cette voie avec nous, bien, ça ira ainsi. Notre objectif est de continuer à travailler avec ces joueurs. Ils ont déjà certifié vouloir demeurer ici.»

«Quand je regarde ailleurs dans la LNH, on dirait que les Maple Leafs constituent le seul club qui sera visé par une offre hostile, a poursuivi Dubas. Cela semble intéressant, mais il y a environ un tiers des formations possédant au moins un gars talentueux qui risque de devenir joueur autonome avec compensation. Et quelques-unes ont plus d’un joueur dans cette situation.»

Parmi ceux se trouvant dans une position similaire, il y a Patrik Laine et Kyle Connor (Jets de Winnipeg), Matthew Tkachuk (Flames de Calgary), Brock Boeser (Canucks de Vancouver), Brayden Point (Lightning de Tampa Bay) et Mikko Rantanen (Avalanche du Colorado).