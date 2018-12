Les spectacles de Céline Dion et du Cirque du Soleil toujours lucratifs

Le Cirque du Soleil et Céline Dion s’illustrent au palmarès Pollstar des tournées les plus lucratives au monde en 2018. Alors que la diva de Charlemagne se classe au 25e rang de la liste publiée lundi devant Shakira, Paul McCartney, Elton John et Iron Maiden, notamment, le Cirque enregistre huit présences dans le top 100.

Avec les 582,1 millions $ CAN (432,4 M$ US) engrangés avec sa tournée «Divide» – passée à Montréal à l’été 2017 –, Ed Sheeran obtient non seulement la première position du palmarès de Pollstar, mais décroche de surcroît la palme du premier artiste ayant amassé plus de 400 millions $ en tournée en une seule année, selon la publication spécialisée dans l’industrie de la scène musicale. La formation U2 détenait jusqu’ici le record en 2017, avec plus de 316 millions $ aux guichets.

L’auteur-compositeur-interprète britannique est suivi, dans la compilation, par d’autres populaires visages de la vague pop du moment, soit Taylor Swift (464,8 millions $), le tandem Jay-Z et Beyoncé (342,2 millions $), P!NK (227,8 millions $) et Bruno Mars (225, 6 millions $).

Légère baisse pour Céline

Si, à peu près à pareille date l’an dernier, Céline Dion occupait la 11e place du classement établi par Pollstar avec les 126 millions $ CAN générés par ses concerts en Europe et sa résidence au Caesars Palace de Las Vegas, la Québécoise baisse de quelques échelons en 2018, s’emparant du 25e rang avec 87, 7 millions $ CAN accumulés grâce à ses spectacles en Asie et à Vegas.

Un résultat honorable, car Céline devance des pointures de la trempe de Katy Perry (74,4 millions $), Britney Spears (73,1 millions $), Shania Twain (69, 3 millions $), Shakira (54,8 millions $), Paul McCartney (51 millions $), ainsi qu’Elton John et Iron Maiden, nez à nez avec 50, 5 millions $ de revenus comptés chacun.

Quant au Cirque du Soleil, il semble que son rayonnement à l’échelle internationale ne faiblisse pas, avec huit de ses productions recensées par Pollstar au tableau d’honneur.

Totem se hisse en 32e position avec ses 70,1 millions $ CAN récoltés. Plus loin, Luzia (40e, avec 54,2 millions $), Crystal (44e, avec 52,1 millions $) et Ovo (49e, avec 49,2 millions $) font toutes partie du top 50. Volta, Kooza, Amaluna et Corteo se distinguent également.

On constate également que la nostalgie a toujours la cote, avec des mentions, au bilan de Pollstar, de Journey et Def Leppard, Phil Collins, Depeche Mode, Billy Joel, André Rieu, Andrea Bocelli, Fleetwood Mac, Pearl Jam, Paul Simon, Rod Stewart et autres «vétérans» qui font encore courir les foules.

Osheaga se démarque

Toujours selon Pollstar, Osheaga joue plus que jamais dans la cour des grands.

Ayant écoulé la totalité des billets de son édition 2018, au nombre de 131 520, le festival montréalais géré par evenko s’inscrit en sixième position des événements les plus populaires au monde et a engendré des recettes de plus de 13,7 millions $ CAN.

Seul rendez-vous canadien en lice, Osheaga – dont la dernière mouture a accueilli des têtes d’affiche comme Travis Scott, Florence + The Machine, Post Malone et The National – côtoie des rassemblements tels que Lollapalooza au Brésil, le Southside Festival en Allemagne, le Life Is Beautiful Festival à Las Vegas et le Beale Street Music Festival à Memphis.

Les 10 tournées les plus lucratives au monde en 2018, en dollars canadiens

Ed Sheeran – 582,1 millions

Taylor Swift – 464,8 millions

Jay-Z / Beyoncé – 342,2 millions

P!NK – 227,8 millions

Bruno Mars – 225, 6 millions

The Eagles – 223,5 millions

Justin Timberlake – 203,3 millions

Roger Waters – 176, 7 millions

U2 – 169, 9 millions

The Rolling Stones – 156, 9 millions