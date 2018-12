Marianne Farley dans la course aux Oscars

L’actrice et cinéaste Marianne Farley flottait encore sur un nuage mardi après avoir appris lundi soir que son film Marguerite avait été sélectionné parmi les dix titres qui sont toujours en lice pour l’Oscar du meilleur court métrage.

« C’est mon attachée de presse qui m’a envoyé un texto pour m’annoncer la nouvelle. C’est vraiment fou, incroyable ! Sur le coup, j’ai crié tellement fort que je crois que j’ai fait un peu peur à mon garçon de huit ans », relate en riant la réalisatrice et actrice, connue notamment pour son rôle dans la série Mémoires vives.

C’est un prix remporté au Festival du Rhode Island en août dernier qui a permis à Marianne Farley de soumettre son film à l’Académie des Oscars : « Il y a trois façons pour pouvoir soumettre ton film pour l’Oscar du meilleur court métrage et la façon la plus standard, c’est d’avoir remporté un prix dans un festival qui est reconnu par l’Académie, explique Marianne Farley. Marguerite a gagné une trentaine de prix dans des festivals internationaux, mais il y a juste celui du Rhode Island qui le rendait admissible aux Oscars. C’est donc une question de chance et de timing. »