S’il y a une valeur qui transcende toutes les époques, toutes les générations et toutes les régions du Québec, c’est la recherche du consensus. Nous sommes un peuple qui « parle pour parler », mais qui ne débat que trop rarement. Bref, on ne veut pas de chicane dans notre cabane.

Qu’est-ce qu’un débat au Québec au fait ? Ce sont deux personnes avec deux points de vue différents qui finissent par trouver un terrain d’entente. Les Québécois sont exagérément consensuels, comme le disait le chroniqueur Mathieu Bock-Côté dans le Code Québec. Il a profondément raison.

Tellement que nous avons pris l’habitude de détourner la tête face aux questions déchirantes pour s’obstiner trop souvent sur des inepties. Les dernières semaines nous l’ont prouvé : code vestimentaire, crucifix, etc.

Mais, pourquoi avons-nous peur du débat ? Probablement parce que nous avons longtemps été un peuple isolé dans de petits villages et attaqués de toute part. Il fallait être tissé serré pour survivre. Le mouton noir était ostracisé et excommunié s’il remettait en cause les dogmes.

Par contre, l’époque de la bonne entente à tout prix et du consensus devraient être révolue au Québec, si on souhaite sortir de notre immobilisme politique.

Nos petits débats

Prenons tout d’abord le cas de Catherine Dorion. Elle a livré un puissant discours sur la solitude, sur nos vies effrénées et sur notre système économique qui nous pèse. On a finalement retenu le fait qu’elle portait un t-shirt en coton au Salon bleu.

Mieux vaut parler de guenilles que de remettre en cause la réalité de nos vies à bout de souffle. J’imagine que c’est moins confrontant.

Prenons ensuite le débat sur la laïcité. Tandis que ce débat devrait structurer la place du religieux dans notre société, nous préférons s’obstiner pour une énième fois sur la présence du crucifix à l’Assemblée nationale.

Pas question d’avoir un débat de fond sur la place des signes religieux chez les employés d’état, mieux vaut se questionner à savoir si le crucifix est un signe religieux ou un objet patrimonial.

Vous voulez un autre exemple parmi tant d’autres ? Prenons le dossier de l’immigration que nous avons abondamment discuté lors de la dernière campagne électorale.

Nous avons seulement argumenté sur les seuils d’immigration, alors que le problème est plus large. Le véritable enjeu est la francisation et la régionalisation de notre immigration. C’est 80% des nouveaux arrivants qui s’installent dans la grande région de Montréal. Il est là le véritable échec de l’intégration au Québec, et non pas dans une guerre mathématique.

Des débats sans substance

La dernière campagne électorale fut aussi difficile en la matière. Les partis politiques n’ont fait que des mesures extrêmement précises et ciblées. L’élection consistait beaucoup moins aux confrontations des idées qu’à un ciblage de préoccupations de clientèles précisesà convaincre pour gagner des sièges.

L’élection de la Coalition Avenir Québec en est aussi une autre preuve. Ils se sont présentés aux électeurs comme pragmatique et cohérent, en adoptant la position du Ni-Ni. Ni de gauche, ni de droite et ni fédéraliste, ni souverainiste. Le débat serait chose inutile, car nous n’aurions qu’à appliquer le gros bon sens.

Polarisation du débat

Nous sentons aussi plus que jamais qu’il faut faire partie d’un camp ou d’un autre. Vous êtes soit un identitaire ou un antinationaliste, soit un écolo ou un pollueur, soit de gauche ou de droite, soit vous croyez aux institutions ou vous êtes anarchiste qui veut faire la révolution, et j’en passe.

Ajoutez à cela les réseaux sociaux. Nos positions politiques sont radicalisées par un effet de bulle. Nous sommes dans une chambre à écho qui réconforte nos certitudes et qui ne nous confronte plus aux idées contraires. Nous débattons qu’avec ceux qui pensent comme nous.

Les médias doivent offrir plus d’espace et de temps d’antenne au débat posé et civilisé. Il serait plus que temps d’échanger quelques émissions de rénovation, de cuisine ou de téléréalité pour des émissions où on pourrait enfin débattre d’idées.

Moins d’ébats et plus de débats.