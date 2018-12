Perdre ses économies d’une vie en six mois

En début d’année, Marianne m’a contacté pour avoir mon avis. La dame de 48 ans m’a confié que, bien qu’elle eût accumulé environ 10 % de gain depuis 1 an avec ses fonds communs, elle était déçue des rendements. Elle se magasinait donc un nouveau conseiller plus « agressif ».

Vous vous en doutez, je lui ai répondu que 10 % étaient déjà extraordinaires et que c’était bien au-dessus des moyennes historiques à long terme. Au lieu de chercher l’enrichissement rapide, je l’ai encouragée à réduire ses attentes et à se fixer des « objectifs personnels » liés à ses projets de chalet, voyages ou retraite et non en fonction des miroirs aux alouettes que les réseaux sociaux font scintiller. Marianne était hypnotisée par les cryptomonnaies et les titres de marijuana.