[PHOTOS] Voici 10 curiosités pour les 125 ans du Château Frontenac

C’est il y a 125 ans aujourd’hui que le Château Frontenac ouvrait ses portes au public d’ici et d’ailleurs. On a tout dit, ou presque, de cet hôtel. La Société historique de Québec vous propose de découvrir, ou de redécouvrir, 10 curiosités, événements ou personnages intéressants qui ont jalonné l’histoire de l’hôtel dont la légende veut qu’il soit le plus photographié au monde.

1. Un site prestigieux

Le site sur lequel s'élève le Château Frontenac possède une longue et riche histoire.

En effet, dès 1620, Samuel de Champlain y fait édifier le fort Saint-Louis, à l’intérieur duquel sera construite la résidence du gouverneur à partir de 1647.

Lieu de pouvoir sous les régimes français et anglais, les châteaux et forts Saint-Louis côtoient le château Haldimand, édifié par le gouverneur du même nom dans les années 1780.

L’incendie du château Saint-Louis en 1834 rendra possible l’aménagement de la terrasse Durham, aujourd’hui Dufferin.

2. Un concurrent à éliminer

En janvier 1892, William Cornelius Van Horne, le président du chemin de fer Canadien Pacifique, explore quelques sites à Québec, dont l’emplacement du château Haldimand, en vue d’y édifier un hôtel.

Il n’est pas le seul à vouloir doter la capitale d’un établissement prestigieux.

En effet, il fait face à la Fortress Hotel Company, qui s’active depuis plusieurs années dans ce but.

Qu’à cela ne tienne, Van Horne rencontre les dirigeants de la compagnie rivale, vraisemblablement pour les dissuader de poursuivre leur projet.

Il se montre apparemment convaincant, car, à peine deux semaines plus tard, les actionnaires de la Fortress Hotel Company votent en faveur de la dissolution de leur entreprise!

3. L’influence architecturale d’un Québécois

Chargé de produire les plans du Château Frontenac, l’architecte américain Bruce Price s’inspire de plusieurs sources pour imaginer le bâtiment qui popularisera le style château.

L’une d’entre elles est Eugène-Étienne Taché, qui avait soumis une proposition résolument d’inspiration médiévale dans le cadre du projet de la Fortress Hotel Company.

Dans la composition du Château Frontenac, Price retient notamment du projet de Taché l’emploi de tourelles et la forme de la toiture.

4. Une mystérieuse pierre

Au-dessus de l’arche qui surplombe la voie d’accès au Château Frontenac se trouve une pierre mystérieuse de couleur rouge.

Il s’agit de la Croix de Malte, qui avait été d’abord installée par le gouverneur Montmagny sur le château Saint-Louis en 1647.

Égarée lors du réaménagement de l’édifice sous Frontenac, la pierre avait été retrouvée un siècle plus tard puis intégrée au château Haldimand.

L’artefact fut placé au-dessus d’une porte piétonne du Château Frontenac puis transféré à son emplacement actuel dans les années 1920.

5. L’art de contourner une voie de circulation

Construit initialement en forme de fer à cheval, le Château ne s’étend pas au-delà de la rue des Carrières.

Les possibilités d’agrandissement sont alors, en principe, limitées.

La direction de l’hôtel contourne le problème en faisant édifier en 1909 une aile enjambant la rue des Carrières tout en laissant les véhicules circuler sans entrave sur cette voie.

Cette solution élégante est à nouveau employée au début des années 1920 lorsque l’aile Saint-Louis est construite en bordure de la rue du même nom pour enjamber également la rue du Trésor.

De nos jours, ces rues traversent toujours le Château Frontenac.

6. L’héritage architectural de Bruce Price

Les travaux d’agrandissement du Château exécutés entre 1920 et 1924, au cours desquels la fameuse tour centrale est édifiée, nécessitent la démolition d’une partie du bâtiment original imaginé par l’architecte Bruce Price.

Ce qui reste du bâtiment d’origine est détruit en janvier 1926 lors d’un incendie qui provoque des dommages de l’ordre de plus d’un million de dollars, une fortune pour l’époque.

Heureusement, la direction du Château décide de reconstruire l’aile incendiée selon les plans d’origine, préservant ainsi l’héritage architectural de Price.

7. Trois conférences au Château

On sait que le Château Frontenac accueille à deux reprises, en 1943 et en 1944, le président Franklin Roosevelt et le premier ministre Winston Churchill dans le cadre de conférences qui visent à coordonner l’action militaire des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale.

Tout l’édifice est alors réquisitionné.

Même Maurice Duplessis est contraint de quitter le Château qui lui sert de résidence.

Une troisième conférence, beaucoup plus méconnue mais tout de même importante, se tient au Château en octobre 1945 : il s’agit de la conférence pendant laquelle l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) est mise sur pied.

8. Une antichambre du pouvoir

Parmi les nombreux visiteurs de marque à séjourner au Château, on compte bon nombre d’hommes politiques.

Plus qu’une résidence temporaire, le Château est un lieu de travail et de réunion pour ceux-ci.

Dès 1894, Wilfrid Laurier inaugure une longue tradition de rencontres politiques à se dérouler au Château derrière les portes closes.

Maurice Duplessis est sans doute le résident le plus connu parmi nos anciens premiers ministres, car il occupe pendant plusieurs années la suite 1107 située dans la tour centrale.

Paul Sauvé, Antonio Barrette et Daniel Johnson, qui lui succéderont à la tête de l’Union nationale, résideront dans la même chambre.

9. De grands chefs pour un grand château

Plusieurs grands chefs, qui ont contribué à la réputation du Château, se sont succédé depuis 1893.

On connaît évidemment Jean Soulard.

Le nom de Louis Baltera est moins connu.

Pourtant, ce dernier, originaire d’Italie, est recruté pour succéder au chef Henry Journet en 1910 alors qu’il n’a que 24 ans.

Il demeurera aux commandes des cuisines du Château jusqu’en 1954.

De son propre aveu, le repas le plus difficile à préparer avait été celui servi au roi George VI et à sa suite lors de leur passage à Québec en 1939.

Ce repas avait notamment nécessité le désossement de plus de 2000 pièces de volaille.

10. Une nouvelle aile pour les 100 ans du Château

Après la reconstruction de l’aile incendiée en 1926, la silhouette du Château demeure immuable pendant plus de 65 ans.

À la veille du centenaire de l’établissement, le Canadien Pacifique (CP), alors toujours propriétaire, engage de fortes sommes pour restaurer le vieil édifice et construire une nouvelle aile.

Habilement dissimulée, celle-ci est érigée à l’arrière du Château.

On y aménage notamment un centre de conditionnement physique, une piscine et une terrasse. L’aile est nommée en l’honneur de Claude Pratte, un administrateur de la chaîne hôtelière du CP.

Un texte de Jérôme Ouellet

