Quatre joueurs de Laval invités à Toronto

Le RSEQ comptera sept représentants au camp d’évaluation national de la LCF qui se déroulera du 22 au 24 mars à Toronto.

Le Rouge et Or de l’Université Laval comptera quatre porte-couleurs. Classés au 1er, 7e et 16e rang respectivement lors du dernier classement du Top 20 des plus beaux espoirs, l’ailier défensif Mathieu Betts, l’ailier rapproché Alexandre Savard et le garde Samuel Thomassin ont reçu leur invitation, mardi, tout comme le plaqueur Vincent Desjardins.

Le Vert & Or de l’Université de Sherbrooke misera sur deux représentants, soit le porteur de ballon étoile Gabriel Polan et le garde Vincent Roy. Ce dernier évoluait sur la ligne défensive jusqu’à l’an dernier avant d’être muté sur la ligne offensive en mai dernier à l’occasion du Défi Est-Ouest à Québec.

Pointant au 11e rang lors du dernier classement du Top 20, en hausse de sept positions, le bloqueur Maurice Simba, des Stingers de Concordia, complète le contingent du RSEQ.

« Il s’agit d’une surprise pour moi, a indiqué Savard. Le classement est une chose, mais l’invitation au camp national en est une autre. Je suis vraiment content et il s’agit d’une autre occasion de “me prouver”. J’avais connu de bons tests physiques au Défi Est-Ouest et j’espère montrer que j’ai progressé. J’ai vécu une saison d’apprentissage comme ailier rapproché et ce ne fut pas toujours naturel, mais il y a encore une grande place à la progression. »

Suite logique

Thomassin abondait dans le même sens. « Je travaille fort depuis longtemps pour réaliser mon rêve de jouer professionnel et cette sélection est la suite des choses, a-t-il indiqué. Je ne sais pas pourquoi mon classement a diminué parce que j’ai connu une bonne saison sur le plan individuel en étant élu sur la première équipe d’étoiles au pays et nous avons gagné la Coupe Vanier, mais l’important est d’être encore dans le Top 20. »

À l’écart du classement des meilleurs espoirs lors des deux premières publications en septembre et décembre, Desjardins aura l’occasion de se mesurer aux meilleurs joueurs au pays.

« Parce qu’il y a plusieurs bons Canadiens aux États-Unis qui méritaient leur place dans le classement, j’étais indifférent au Top 20, mais j’espérais recevoir une invitation au camp d’évaluation national, a-t-il souligné. Je suis bien content. C’est le cumulatif de mes trois dernières saisons et du Défi Est-Ouest. Comme durant la saison, j’aurais l’occasion de me mesurer à Samuel (Thomassin) encore deux ou trois fois. »

« L’important est d’arriver bien préparé et en confiance, d’ajouter Desjardins. Ça reste du football et je ne serai pas plus stressé qu’à l’habitude. »

Le camp national est de retour à Toronto après des arrêts à Régina et à Winnipeg au cours des deux dernières années dans le cadre de la semaine de la LCF, événement qui ne sera pas de retour cette année. Les camps régionaux auront lieu à Edmonton, Montréal et Toronto les 11, 13 et 21 mars respectivement.

College Gridiron Showcase: Thomassin veut attirer l’attention en janvier au Texas

Samuel Thomassin prendra part au College Gridiron Showcase du 5 au 9 janvier à Fort Worth au Texas.

Le garde étoile du Rouge et Or de l’Université Laval tentera d’impressionner les recruteurs de la NFL.

Voyage d’affaires

« On nous a dit que les 32 équipes de la NFL seront présentes en plus de quelques-unes de la LCF et il s’agira d’une opportunité de se faire voir, a souligné Thomassin. C’est intéressant d’avoir l’occasion de se mesurer à des joueurs de la NCAA. Le talent aux États-Unis est toujours perçu comme supérieur, mais il y a de bons athlètes au Canada.

Tout ce que je souhaite, c’est d’attirer l’attention d’une équipe et d’obtenir l’occasion d’être invité à un mini camp des recrues. C’est un “long shot”, mais j’aimerais avoir l’opportunité de démontrer ce que je peux faire. C’est un voyage d’affaires, mais il y a plusieurs éléments qu’on ne contrôle pas. »

« Si ça marche, tant mieux sinon tant pis, et je vais continuer de travailler fort pour atteindre la LCF, d’ajouter le gaillard de 6 pi 6 po et 330 livres. Mon rêve est de jouer chez les pros le plus longtemps possible. »

Thomassin tentera de démontrer quelques facettes de son jeu.

« Je veux montrer que j’ai une super bonne éthique de travail ; que j’accepte d’être coaché ; que je suis en mesure d’assimiler rapidement de nouvelles choses. Pour un gars de mon gabarit, je veux montrer que je suis capable d’être physique tout en étant en mesure de bien bouger sur le terrain. »

Entraînements

L’an dernier, plusieurs Canadiens avaient été invités au College Gridiron Showcase, dont l’ailier espacé du Rouge et Or Tyrone Pierre. La formule demeure inchangée. ll n’y aura pas de partie, mais seulement des entraînements et des séances à 11 contre 11.