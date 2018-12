Santé Canada s'attaque aux boissons alcoolisées sucrées

Santé Canada veut limiter la quantité d'alcool qui peut se retrouver dans les boissons sucrées alcoolisées comme la Four Loko et la FCKD UP.

Ces boissons controversées, qui ont disparu des tablettes au Québec après la mort de la jeune Athena Gervais, 14 ans, à Laval en mars 2018, peuvent contenir jusqu'à l'équivalent de quatre consommations par cannette. Or, en raison du sucre et des arômes ajoutés à ces boissons, celles-ci ne goûtent pas l'alcool, si bien qu'elles sont très prisées chez les jeunes.

Une personne pesant environ 100 livres qui consomme une canette de 568 ml de boisson sucrée alcoolisée titrant à 11,9 % d'alcool par volume en moins d'une heure peut se retrouver avec un taux d'alcoolémie de 0,15, soit presque le double de la limite légale pour pouvoir conduire. «Si cette même personne en consommait deux en moins d'une heure, son taux d'alcoolémie pourrait dépasser 0,3, un niveau pouvant nécessiter l'hospitalisation», a souligné le ministère mardi dans un communiqué.

Santé Canada propose de limiter la quantité d'alcool pouvant entrer dans la fabrication de ces boissons à 26,6 ml par cannette, soit l'équivalent d'une consommation et demie, peu importe le format de la boisson. Ainsi, une canette de 355 ml contiendrait un maximum de 7,2 % d'alcool par volume, tandis qu'une canette de 710 ml serait limitée à 3,6 % d'alcool par volume.

«Les contenants de verre dont de 750 ml ou plus seront soustraits à l'application du règlement étant donné qu'ils servent habituellement à des produits à portions multiples», a précisé l'organisme fédéral.

«Le quart des jeunes au Canada en bas de l'âge légal de boire de l'alcool en consomment de manière excessive, ce qui peut engendrer des problèmes d'apprentissage et de mémoire, des accidents sur la route, des maladies chroniques et la violence, a commenté l'administratrice en chef de la santé publique du Canada, Dre Theresa Tam, par communiqué. Nous devons agir afin d'éviter que l'usage problématique de l'alcool n'impacte nos jeunes et nos jeunes adultes. Ces règlements sont un pas dans la bonne direction.»

Les Canadiens seront invités à se prononcer sur ce projet de règlement du 22 décembre au 5 février 2019.

Le taux d'alcool par format proposé par Santé Canada