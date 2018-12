«Si c’était à refaire, je ne rejouerais pas au hockey» - Alexandre Picard

Le repêchage de 2004 a vu un Québécois être sélectionné au premier tour, Alexandre Picard. Natif de Québec, ce robuste ailier gauche capable de contribuer offensivement a été le choix des Blue Jackets de Columbus.

L’amateur de hockey moyen, s’il ne se fie qu’aux statistiques, dira, près de 15 ans plus tard, que la sélection de Picard au premier tour constitue une erreur. Cependant, lorsqu’on connaît l’histoire derrière le joueur, on se rend compte qu’il aurait très bien pu se retrouver parmi les réussites de ce repêchage. Mais plusieurs imprévus, du plus invraisemblable au plus déconcertant, auront confiné l’attaquant au rôle de figurant dans la LNH.

Triste destin, certes. Mais un destin qui aura permis à Alexandre Picard de comprendre plusieurs choses et de se dépasser plus souvent qu’à son tour non seulement en tant qu’homme, mais surtout en tant que personne...

«J’étais comme un plombier de service qui servait à réchauffer les endroits froids sur le banc.»

Columbus jette donc son dévolu sur Picard en 2004. Le Québécois dispute toutefois une dernière saison dans la LHJMQ chez les MAINEiacs de Lewiston avant de faire le grand saut chez les professionnels. Mais l’été précédant sa transition chez les Jackets, la malchance s’acharne sur lui.

«Je me suis blessé au genou. Une blessure assez sérieuse. Entretemps, tout l’état-major des Blue Jackets a été revampé. De l’entraîneur-chef Gérard Gallant au directeur général... Tout le monde y a passé! Je me suis présenté à mon premier camp d’entraînement professionnel en béquilles devant une panoplie de dirigeants que je ne connaissais pas. Ceux qui avaient cru en moi n’étaient plus là.»

Alexandre parvient toutefois à se rétablir rapidement et entame la saison dans la Ligue américaine (LAH). Avec 30 points en 45 matchs, il fait même assez bien pour être rappelé quelques fois dans la Ligue nationale (LNH) pendant la saison.

«Mais chaque fois, on me faisait jouer 4 ou 5 minutes par match. J’ai même déjà joué 48 secondes lors d’un match. Assez dur de se faire valoir dans ce temps-là», lance-t-il, sans détour.

Le temps... n’arrange pas les choses!

Malgré les succès de Picard dans la Ligue américaine, ce manège continu lors des 5 saisons subséquentes, alors qu’il est rappelé lors de quelques matchs, mais laissé sur le banc plus souvent qu’à son tour. Visiblement, le courant ne passe pas avec l’entraîneur-chef de l’équipe. Un certain... Ken Hitchcock!

«Peu importe ce que je faisais dans les mineures, c’était toujours la même chose lors des rappels. On m’habillait pour des 4-5 minutes de jeu.»

«C’est sûr que lorsque tu regardes ça, j’ai l’air d’avoir joué longtemps dans la LNH, mais lorsque tu prends conscience des minutes que j’ai passées sur la glace, tu te rends compte que les chiffres sont peut-être un peu biaisés. J’étais utilisé comme un plombier de service qui servait à réchauffer les endroits froids sur le banc.»

«On dirait que tout était écrit d’avance. Une saison, j’ai terminé le calendrier des matchs préparatoires en tête des marqueurs des Jackets, mais ils ont quand même décidé de me remplacer par un autre joueur sur le trio où j’évoluais. J’ai aussi été nommé ''Meilleur joueur des séries éliminatoires'' dans la Ligue américaine en 2011-2012 (sa seule saison dans l’organisation du Lightning de Tampa Bay) et je pensais vraiment obtenir un contrat à un volet dans la LNH pour la saison suivante, mais le lock-out est arrivé et ma réussite est comme tombée dans l’oubli.»

À entendre Alexandre Picard parler, une question est inévitable : «en veut-il aux Blue Jackets?»

«Je leur en ai voulu longtemps», confesse-t-il. Quand on regarde ça, l’équipe a brûlé tellement de joueurs! Pascal Leclaire, Gilbert Brûlé... Ces gars-là étaient remplis de talent, mais ils ont subi la même médecine que moi. Honnêtement, ça m’a pris un bon deux ans pour digérer le traitement que l’équipe m’a offert. Je voyais qu’ils donnaient des chances à des gars que je jugeais moins bons que moi et ça me rongeait de l’intérieur. Mais bon, le temps passe et on s’y fait...»

Des kilomètres au compteur

C’est suite à la saison 2011-2012 que le choix de premier tour prend la décision de quitter vers l’Europe.

«J’avais eu de bonnes séries dans la LAH et Chris McSorley, le frère de Marty, s’occupait du Genève-Servette HC en Suisse et m’a fait une offre difficile à refuser. J’y ai joué pendant 4 ans et cela a été la meilleure décision que j’ai pu prendre. J’ai adoré mon passage là-bas.»

En 117 matchs en Suisse, Picard aura ultimement amassé 81 points.

Après de brefs passages en République Tchèque en 2016-2017 et à Khabarovsk en 2017-2018, où il porte les couleurs de l’Amur, en KHL, l’attaquant entame la présente saison avec Kunlun Red Star, une équipe de Chine. L’expérience n’aura duré que 4 matchs.

Picard dresse d’ailleurs un portrait assez sombre, voire surprenant de son passage en KHL.

«Quand tu joues en Chine, le rythme de la saison est complètement horrible. Je n’ai jamais voyagé comme ça entre les matchs. Ça pouvait aller jusqu’à 12 heures de vol et 8 heures de décalage horaire entre les villes. Le corps ne suivait plus.»

«Pour donner ton plein rendement dans ces conditions, tu fonctionnes carrément sur les pilules. Des pilules pour dormir, des pilules pour se réveiller... Tu es pratiquement un zombie. Les gars prennent beaucoup de choses. Tu n’as pas vraiment le choix. Même si tu ne veux pas, tu n’as pas le choix.»

Jonquière, terre d’accueil

Après cette expérience plutôt particulière en Chine, Picard qui avait sommé le DG de l’équipe chinoise de racheter son contrat, revient au Canada sans trop savoir ce qui l’attend, mais heureux de quitter ce «tourbillon».

Il faut dire que l’homme de 33 ans, qui avait donné naissance à deux enfants lors de son périple en Europe, s’ennuie aussi de sa famille et souhaite y consacrer du temps.

«Ma famille s’était entretemps installée à Québec et je revenais au pays avec la ferme intention de me rapprocher d’elle. Je l’ai fait, mais après quelques semaines, même si j’étais bien près des miens, je commençais à trouver le temps long et le hockey me manquait.»

Ça tombe bien, car son ami Cédrick Desjardins, ex-gardien de Remparts de Québec et du Lightning de Tampa Bay, évolue pour le Marquis de Jonquière dans la Ligue nord-américaine de hockey et ne cesse de le harceler pour qu’il se joigne à l’équipe.

Après quelques refus, Alexandre accepte finalement et se joint à l’organisation de la ville de Saguenay.

«Je sais que la ligue s’est forgée, au début des années 2000, une réputation de "ligue de gros bras", mais les choses ont vraiment changé. Le hockey est peut-être moins rapide dans cette ligue qu’en Europe, mais tu retrouves de plus en plus de joueurs de talent. Je dois avouer que l’esprit de famille dans un vestiaire de hockey me manquait beaucoup.»

Ce qui est flagrant, c’est la passion qu’entretient Picard pour le hockey. À en croire ses propos, il est vraiment à Jonquière pour les bonnes raisons.

«J’ai pu mettre beaucoup d’argent de côté au fil de ma carrière. Je suis aussi propriétaire de plusieurs immeubles à logements. Je ne joue pas du tout pour l’argent. Je n’en ai pas besoin. Je joue parce que le hockey, j’y ai consacré ma vie.»

Aider son prochain

S’il y a une chose qui a marqué Alexandre Picard au fil de sa carrière, c’est que la notoriété et les bons traitements que reçoivent les athlètes sont éphémères. Il souhaite d’ailleurs mettre en place un organisme ou une agence qui servirait de bouée de sauvetage aux joueurs pour qui l’après-carrière est un lourd fardeau.

«Quand tu joues, on prend soin de toi. Mais quand tu te retires, tu es laissé à toi-même. J’ai vu plusieurs joueurs tomber dans la déchéance totale après leur carrière. J’aimerais créer un système qui assurerait un bel avenir aux anciens joueurs.»

Une idée louable et toute à son honneur qui pourrait changer bien des vies dans le futur.

Mais s’il devait revenir dans le passé pour quelques secondes, choisirait-il à nouveau de faire du hockey son métier?

«Honnêtement, si c’était à refaire, je ne rejouerais pas au hockey. Les gens, lorsqu’ils pensent au hockey professionnel, ils pensent à l’argent. Mais tu as souvent beaucoup plus à perdre qu’à gagner lors d’une longue carrière.»

Disons toutefois qu’avec un parcours, une résilience et un amour du sport comme les siens, le hockey, lui, a eu beaucoup plus à gagner qu’à perdre à compter Alexandre Picard dans ses rangs.