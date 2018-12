Tout le monde s’arrache le panettone végan de ce café de Montréal

Pas facile, le temps des Fêtes, quand on est végan. Heureusement, de plus en plus d’établissements offrent des douceurs sucrées pour ceux qui ont choisi de vivre sans consommer de produits animaliers.

C’est le cas du Café Dei Campi, dans le quartier Rosemont, qui vient tout juste de dévoiler son panettone végan.

Cette création sans œufs et sans produits animaliers est tout simplement divine.

Vous pouvez vous procurer ce classique des Fêtes (ou un autre plat de leur menu) en le commandant au moins 48 heures à l’avance.

Café Dei Campi

1360, boul. Rosemont

