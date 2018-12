Toutes les expositions (ou presque) de ce musée seront gratuites durant les Fêtes

Pas besoin de se ruiner durant les Fêtes pour avoir du fun. De nombreuses activités sont organisées afin que vous puissiez profiter pleinement de vos vacances sans vous ruiner.

Cette année, le Musée des Beaux-Arts offre l’accès gratuit à ses collections permanentes et aux expositions-découvertes du 22 décembre au 6 janvier.

En plus de faire la visite du musée sans débourser le moindre sou, vous pourrez aussi participer à une foule d’activités festives (moyennant quelques dollars).

Projections de films jeunesse, atelier de décoration et concerts enchanteurs sont au programme.

Tous les détails de la programmation des Fêtes du musée des Beaux-Arts ici.

*Notez que l’exposition «Alexander Calder : Un inventeur radical» ne fait pas partie des expositions gratuites.

