TVA Sports met la table pour JiC

« C’est ce qui met la table pour la soirée télévisuelle. C’est à ce moment-là que les gens commencent à penser à la partie de hockey qui va se jouer plus tard. Avec JiC, on a l’intention de transgresser les codes des émissions de sport ; on ne veut pas dénaturer Jean-Charles en le mettant dans une émission formatée. Alors oui, on va parler de sports, mais on va aussi parler de société, d’actualité et de culture », avance-t-il. Bien évidemment, le sport demeurera toujours la ligne directrice de cette nouvelle émission. Mais puisqu’elle collera de près à l’identité de son animateur, elle ratissera donc beaucoup plus large, promet Éric Belley. « Jean-Charles a des intérêts hyper variés, et on veut ajouter tous ces éléments dans le format de l’émission », précise le producteur. Pour ce faire, l’animateur sera flanqué d’une équipe de collaborateurs qui sera annoncée prochainement.