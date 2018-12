Une réponse ferme de Robert Lepage

Les spectateurs montraient ainsi leur accord avec Robert Lepage, dont Kanata, Épisode 1, La Controverse proclame haut et fort que « le théâtre donne la permission de jouer l’autre et de raconter l’histoire de l’autre ».

Des décisions d’autant plus arbitraires que Robert Lepage est l’un des meilleurs alliés des Autochtones, comme l’a affirmé le chef Konrad Sioui. Quant au Théâtre du Soleil d’Ariane Mnouchkine, il s’agit d’une troupe permanente multiethnique, la seule au monde dont les membres sont issus d’autant de nationalités différentes. Plus d’une quinzaine. Ce qui fait du Théâtre du Soleil une petite Société des Nations.

Voilà des considérations qui auraient dû calmer les « gardes rouges » de l’appropriation culturelle, une théorie aberrante venue des États-Unis et qui ne tient pas la route à une époque où les échanges sont devenus courants d’un bout à l’autre du globe, où les diverses cultures se croisent et se pénètrent mutuellement.

S’ensuit une série de tableaux qui retracent les moments les plus sombres des Premières nations : les séparations déchirantes du temps des écoles résidentielles, la mystérieuse disparition de 1200 femmes autochtones, les 49 victimes du tueur en série Robert Pickton, le désespoir des jeunes qui errent à Vancouver, rue Hastings, haut lieu du fentanyl et des overdoses. S’inscrivent en parallèle les péripéties d’un jeune couple de Français. Une artiste peintre et un acteur en devenir qui viennent s’installer dans la métropole de la Colombie-Britannique à la poursuite du rêve américain.

Si certains tableaux font sourire et même rire – comme celui de ce Français qui tente de maîtriser l’accent américain –, Kanata n’est pas un spectacle léger. Pour peu qu’on y croie, on n’en sort pas indemne. C’est avant tout une claque au visage des tenants de l’appropriation culturelle et d’un certain colonialisme.