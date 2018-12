21 activités magiques à faire durant les vacances des Fêtes

Ça y est! Les vacances des Fêtes sont enfin arrivées et c’est l’occasion idéale de faire une tonne d’activités avec les gens que vous aimez.

Oubliez vos journées en pyjama à manger une tonne de chocolat et sortez un peu de chez vous!

Voici 21 activités à faire durant les vacances de Noël.

1. Prenez une marche avec un alpaga

Le verger Champêtre, situé à Granby, vous propose d’aller promener un de ses alpagas pendant une vingtaine de minutes dans son décor féérique et enneigé. Voilà l’occasion parfaite de profiter de la nature et de prendre quelques clichés pour votre compte Instagram! Tous les détails ici.

2. Assistez aux feux d’artifice de la patinoire Natrel du Vieux-Port

Il n’y a rien de plus festif que d’aller faire quelques steppettes sur la magnifique patinoire du Vieux-Port durant les soirs de feux d’artifice. Marquez le 29 décembre à votre agenda, ce sera certainement une soirée magique. Tous les détails ici.

Si vous ne voulez pas aller patiner dans le Vieux-Port, voici 15 autres magnifiques endroits où patiner cet hiver.

3. Faites de la luge en pleine forêt

Ce manège en pleine forêt, située au Sommet Saint-Sauveur, vous permet de dévaler les pentes à une vitesse de 35 km/h. Attachez votre tuque comme du monde! Tous les détails ici.

4. Prenez un cocktail dans le nouveau bar de glace de Saint-Henri

Enfilez votre plus gros chandail de laine puisque le bar Cyr, situé dans le quartier Saint-Henri à Montréal, vous propose de boire un verre au frais. Ce bar de glace est LA place où aller cet hiver. Tous les détails ici.

5. Visitez le Musée des Beaux-Arts gratuitement

Cette année, le Musée des Beaux-Arts offre l’accès gratuit à ses collections permanentes et aux expositions-découvertes du 22 décembre au 6 janvier. Une belle excuse pour passer l’après-midi à l’intérieur! Tous les détails ici.

6. Prenez une pause au Strom spa de Mont-Saint-Hilaire

La période des Fêtes peut parfois être éprouvante et une visite au spa est souvent l’occasion de prendre un break de la famille et de «suer» votre tourtière. Le tout nouveau Strom Spa de Mont-Saint-Hilaire est certainement l’un des plus beaux endroits où aller se ressourcer.

7. Allez jouer aux quilles au salon Darling

Enfilez vos petits souliers et votre plus beau sourire, les Fêtes c’est aussi une excuse pour défier votre BFF au sport le plus intense qui soit; le bowling! Tous les détails ici.

8. Fabriquez sa propre baguette magique au resto-bar The Lockhart

Les fans d’Harry Potter seront certainement nombreux à se commander une bonne bière au beurre et à fabriquer leur propre baguette magique le 30 décembre prochain.

Tous les détails ici.

9. Faites un tour au marché Jean-Talon pour prendre quelques clichés sous la neige

À cette période de l’année, le marché Jean-Talon est comme «endormi» et c’est tout simplement magique. Y faire une petite balade en amoureux pour prendre des clichés sous la neige est certainement un incontournable des Fêtes. Profitez-en pour vous prendre un délicieux chocolat chaud au Café Saint-Henri!

10. Assistez à une projection du film «Maman, j’ai raté l’avion» dans l’un des plus beaux cinémas de Montréal

Le tout nouveau Cinéma Moderne, situé dans le Mile-End, n’est pas un cinéma comme les autres. Vous pouvez y boire de délicieux cocktails, manger une bouchée et assister à des projections de films cultes ou d’auteurs. Durant les Fêtes, le film «Maman, j’ai raté l’avion» sera présenté! Voilà une fabuleuse idée de «date»! Tous les détails ici.

11. Prenez le thé avec vos meilleurs amis au Cardinal

La magnifique salle de thé Cardinal, situé à deux pas du Sparrow dans le Mile-End, est sans doute l’un des endroits les plus féériques de la ville. Vous pourrez y déguster des petits sandwichs et boire le thé comme si vous étiez un membre de la famille royale.

12. Goûtez au chocolat chaud du MELK avec une grosse guimauve

Il n’y a rien de plus réconfortant qu’un bon chocolat chaud après avoir passé la journée à «jouer» dehors. Le MELK bar à café offre de délicieuses guimauves maison avec ses breuvages chauds. À essayer!

13. Prendre un cocktail dans le bar Tiki secret du Idole

Le bar Idole a dévoilé dernièrement une nouvelle salle «secrète» où le kitsch est à l’honneur. Ici, on boit des cocktails dans des verres Tiki et on porte une chemise hawaïenne sans se faire juger.

14. Réservez ses prochaines vacances dans un mini-hébergement

Être en vacances est certainement le bon moment pour planifier sa prochaine escapade. Au Québec, il existe de nombreux mini-hébergements où vivre un week-end inoubliable. En voici 12 où vous devriez rapidement réserver votre place!

15. Découvrez ce que 2019 vous réserve durant les soirées tarot du Datcha

Le bar Datcha organise une soirée de tarot afin de vous aider à commencer la nouvelle année du bon pied. De 20h30 à 22h, vous pourrez découvrir ce que les cartes vous réservent. Tous les détails ici.

16. Assistez à l’exposition Poésie et thé au Centre PHI gratuitement

Le Centre Phi est reconnu pour ses expositions qui sortent de l’ordinaire. Cette fois, c’est la poésie qui est à l’honneur alors qu’une douzaine d’artistes locaux ont été appelés à venir lire leur poème favori devant la caméra. Milk & Bone, Jean-François Ruel (Yes McCan), Lydia Képinski, Pierre Kwenders et plusieurs autres ont participé au projet. À voir!

Tous les détails ici.

17. Se promener dans la ruelle la plus féérique de Montréal

Dans le Vieux-Montréal, il existe une petite ruelle ultra féérique tout près de la Maison Pépin. C’est un des lieux favoris des instagrammeurs pour prendre un cliché festif à Montréal.

Pour la retrouver, c’est par ici.

18. Visitez l’incroyable tunnel à paillettes

Si vous avez envie de partir en road trip, sachez qu’il existe un tunnel à paillettes à 5 heures de route de Montréal. L’activité parfaite pour ceux qui veulent mettre un peu de magie dans leurs vacances! Tous les détails ici.

19. Organisez une dégustation de bagels pour déterminer lesquels sont les meilleurs entre les Saint-Viateur et les Fairmount

Le fameux débat entre les bagels Saint-Viateur et les bagels Fairmount persiste toujours. Si vous organisez un brunch entre amis durant les Fêtes, profitez-en pour faire un vote secret afin de déterminer ENFIN lesquels sont les meilleurs.

20. Faites du ski de fond

Il existe de nombreux endroits où faire du ski de fond près de Montréal. Si vous avez envie de bouger un peu, voici quelques endroits magiques où aller.

21. Passez un après-midi à feuilleter le dernier numéro du magazine Corsé

Boire un café en lisant un magazine sur le café. La perfection.

