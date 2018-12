AEUCM et diffamation: la libérale Marwah Rizqy demande au gouvernement Legault de «se réveiller»

La députée libérale Marwah Rizqy demande au gouvernement Legault d’intervenir auprès du fédéral pour que soit jugée inopérante une clause de l’Accord de libre-échange Canada–États-Unis–Mexique (AEUCM) qui empêche les Québécois de poursuivre les géants du web dans certains cas allégués de diffamation.

En vertu de ce nouvel accord, qui remplace la défunte ALENA, un citoyen ne peut plus poursuivre les géants du web si ces derniers refusent de retirer un commentaire jugé diffamatoire écrit par un internaute.

«Maintenant, avec cette nouvelle clause, tu peux écrire à Twitter, Google et Facebook, mais ils ne sont plus du tout obligés de faire quoi que ce soit, parce qu’il n’y a plus de risque de poursuite en matière de diffamation», a résumé Mme Rizqy, députée de Saint-Laurent et porte-parole libérale en matière de stratégie numérique.

«Au total, Ottawa donne [aux géants du web] un congé d’impôt, pas de redevance sur le contenu, et en plus de ça, une impunité totale», a-t-elle résumé.

Compétence provinciale

La libérale demande donc au gouvernement Legault d’intervenir auprès du fédéral, puisqu’elle juge qu’Ottawa a empiété sur les compétences du Québec en matière de droit civil.

«Les poursuites civiles, c’est de compétence provinciale, et non pas fédérale. [...] Est-ce que quelqu’un va se réveiller à Québec pour intervenir, pour dire que cette disposition est hors du champ de compétence [du fédéral]?», a-t-elle demandé.

«Je veux que quelqu’un à Québec, que ce soit Sonia Lebel ou Éric Caire, demande si on peut vérifier si c’est de compétence provinciale réellement, dire qu’Ottawa est allé trop loin et qu’on n’enlèvera pas des droits civiques aux Québécois», a-t-elle ajouté.

Impact sur la cyberintimidation?

Mme Rizqy a expliqué que cette clause de l’AEUCM pourrait notamment faire en sorte que les géants du web soient moins rapides pour intervenir en cas de cyberintimidation.

«Si par exemple, on a une jeune élève qui se fait traiter de prostituée sur Facebook et que le parent veut que Facebook intervienne et enlève les propos. Est-ce que Facebook va agir?», a-t-elle demandé.

L’AEUCM est un traité de libre-échange tripartite signé en septembre dernier par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Sa négociation, pour le moins ardue devant l’intransigeance du président américain, avait nécessité de multiples concessions de la part du Canada, notamment dans le secteur laitier.