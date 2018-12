Alex Galchenyuk évite les journalistes de Montréal

GLENDALE, Arizona | La scène parle d’elle-même. Pendant que six journalistes ayant fait le voyage de Montréal argumentent avec le relationniste des Coyotes de l’Arizona pour avoir accès à Alex Galchenyuk, ce dernier sort du salon des joueurs d’un pas rapide, disparaît derrière un rideau et quitte l’endroit à la hâte.

«Il va vous parler jeudi», lance Richard Nairn, le vice-président des communications des Coyotes.

Pourtant, cinq minutes auparavant, alors que le groupe montréalais faisait le pied de grue devant le casier de Galchenyuk, ce même Nairn avait assuré que l’ancien joueur du Canadien s’amènerait d’une minute à l’autre.

«Il a joué ce soir. Il doit être rendu disponible», lance l’auteur de ces lignes, citant l’un des règlements sur l’accès des médias auxquels est tenue de se plier chaque équipe.

«Vos questions n’auraient eu aucun lien avec le match de ce soir», répond-il en guise de défense boiteuse.

Peu impliqué

Évidemment, Nairn avait vu juste. Mais quel aurait été l’intérêt de poser des questions à un joueur sur un match au cours duquel, mis à part les six dernières minutes, a été tout simplement invisible ?

Employé à l’aile gauche en compagnie de Derek Stepan et Christian Fisher, Galchenyuk a passé le plus clair de son temps en territoire défensif. Sur la patinoire pour deux buts des Islanders (qui n’étaient pas de sa faute), il n’a été que très peu impliqué dans l’action.

Ses 4 mins 51 s de temps d’utilisation au cours des dernières 6 mins 07s de jeu, alors que les Coyotes bénéficiaient d’une supériorité numérique, lui ont permis de sauver l’honneur sur la feuille des statistiques.

C’est au cours de ces instants que l’attaquant de 24 ans a obtenu deux de ses trois tirs au but et a vu ses deux autres tentatives être bloquées.

Ralenti par une blessure

Bref, plus ça change, plus c’est pareil pour le choix de premier tour du Canadien en 2012. Il peine à trouver le fond du filet, comme en font foi ses trois buts en 23 matchs. Il n’a pas fait bouger les cordages depuis le 11 novembre, une léthargie de 14 rencontres.

«Il se sent mal parce qu’il ne marque pas de but. Mais, c’est un problème qui touche toute notre équipe», a indiqué Rick Tocchet, après la défaite de 3 à 1 face aux Islanders.

Une blessure subie au bas du corps dans la dernière étape du camp d’entraînement lui a fait rater les sept premiers matchs de la saison. Un malaise similaire lui a également fait rater ceux du 11, 13 et 14 décembre.

«J’aime ce que je vois de lui. Il travaille fort. Il a connu un bon camp. Je crois que le mois qu’il a raté lui a vraiment nui. Il essaie de rattraper le temps perdu», a expliqué Tocchet.

Le vieux dilemme

Au moment de faire son acquisition, John Chayka (le DG des Coyotes qui devrait également parler jeudi) avait stipulé qu’il n’aurait pas effectué cette transaction s’il ne croyait pas que Galchenyuk avait les aptitudes pour jouer au centre. Or, depuis le début du mois de décembre, Galchenyuk évolue à l’aile gauche.

«À son arrivée, il m’a demandé de jouer au centre et je crois qu’il a les attributs pour le faire. Je me suis rendu compte qu’il pensait trop, alors j’ai convenu de le placer à l’aile pour qu’il puisse relaxer un peu, a fait valoir l’entraîneur des Coyotes. Ça va me prendre plus de temps pour savoir s’il s’agit d’un joueur de centre ou d’un ailier. Ce n’est pas quelque chose que tu peux déterminer en seulement une vingtaine de matchs.»

Le débat est relancé...