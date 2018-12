Bébé décédé: une médecin s’engage à ne plus pratiquer d’accouchement

SAINT-PASCAL- La médecin Léa Goulet-McCarthy, poursuivie par un couple dont le bébé est décédé durant l’accouchement, s’est engagée à ne plus pratiquer d’accouchement.

L’exercice du médecin du Kamouraska est limité depuis le 1er décembre.

«Docteure Léa Goulet-McCarthy s’est engagée auprès du Syndic à ne plus pratiquer d’accouchement depuis le 1er décembre 2018», a confirmé la coordonnatrice aux communications du Collège des médecins du Québec, Cassandre Corbeil.

Aucun autre détail n’a pu être dévoilé de la part du Collège des médecins. Il a donc été impossible de savoir si cet engagement a été pris en lien avec la poursuite judiciaire et pour combien de temps.

Rappelons que la médecin et l’hôpital de La Pocatière sont poursuivis pour 305 000 $ par Catherine Albert et Philippe Lavoie de Saint-Pascal, un couple dont le bébé est décédé durant un accouchement difficile.

En octobre 2017, leur petite Mahée Lavoie était à terme, mais l’accouchement s’était transformé en véritable cauchemar.

La poursuite est menée par le cabinet Ménard, Martin, Avocats. On y fait état d’une douzaine de décélérations du cœur du bébé entre 20 h 15 et 2 h 15. L’accouchement n’est survenu qu’à 3 h 14. La petite était flasque, avait une coloration bleutée et ne respirait pas, toujours selon la poursuite. L’autopsie du bébé, qui pesait plus de 8 livres, a révélé qu’elle était décédée par manque d’oxygène. Les parents croient que la médecin aurait dû demander une césarienne.

La poursuite a été déposée le 18 septembre dernier.

Le couple n’a pas souhaité commenter, mais a indiqué que le processus concernant la poursuite suivait son cours.

À l’hôpital de La Pocatière, l’engagement de la médecin à ne plus faire d’accouchement n’a pas d’incidence sur l’organisation du travail en obstétrique, puisqu’elle est omnipraticienne. Le CISSS du Bas-Saint-Laurent a aussi précisé que Dre Goulet-McCarthy est absente du travail présentement.