Ce jeu vidéo québécois indépendant fait fureur sur Twitch en ce moment!

Le «buzz» pour les jeux vidéo québécois indépendants ne s’estompe visiblement pas!

Hier, le studio montréalais Elastic Games dévoilait Last Year: The Nightmare et celui-ci s’est retrouvé en troisième place des jeux les plus populaires sur Twitch, «en sandwich» entre Fortnite et League Of Legends (évidemment) puis PUBG et Dota 2.

Mais c’est quoi Last Year: The Nightmare?

Il s’agit d’un jeu d’action de survie en ligne où cinq adolescents (incarnés par des joueurs) doivent se liguer pour en finir avec des tueurs surnaturels (contrôlés par un sixième joueur) prenant d’assaut leur école.

Imaginez un croisement entre Nightmare On Elm Street et Watatatow, disons.

Le jeu est actuellement en vente sur Dischord. Son prix: 34.99$.

Elastic Games prévoit du nouveau contenu ainsi qu’une parution sur d’autres plateformes en 2019.