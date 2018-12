Ce séjour de surf et yoga à 199 $ est l’excuse que vous attendiez pour fuir Montréal cette année

Vous ne faites pas partie des chanceux qui reçoivent toujours plein d’argent à Noël? Ce n’est pas grave, on vient de tomber sur le jackpot! Le Free Spirit Hostel offre actuellement un forfait de surf et de yoga d’une semaine en Équateur pour la somme de 199 $ US.

Tel qu’annoncé sur le site Flytrippers, ce forfait comprend 6 nuits en dortoir, 6 déjeuners, 4 soupers, 4 cours de surf, 5 séances de yoga et la location de planches de surf.

Il est normalement vendu à 299 $ US, mais il s’agit d’une offre de lancement, puisque le Free Spirit Hostel de l’Équateur ouvrira ses portes officiellement en mars 2019 seulement. Située à Puerto Engabao, à 1h30 de Guayaquil, cette auberge sera la petite soeur du Free Spirit Hostel du Nicaragua, qui accueille les backpackers depuis trois ans.

Tentés par le séjour de surf et de yoga à mini prix? Il vous suffit d’aller sur le site internet de l’établissement pour acheter un coupon. Pour profiter du rabais, vous devez vous le procurer avant Noël selon Flytrippers, mais vous aurez près de deux ans pour l’utiliser et partir en voyage, soit jusqu’au 1er mars 2020.

Les vols ne sont pas compris dans le prix.

Pour en savoir plus, consultez le site Flytrippers ou la page Facebook de la future auberge.