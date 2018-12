«C’est le temps de me concentrer sur ma famille» – Steve Bossé

Le combattant Steve Bossé a récemment annoncé la fin de sa carrière, au cours de laquelle on l’aura vu utiliser ses poings comme outil de travail sur une patinoire, dans l’octogone et sur un ring de boxe. Pour le sympathique athlète, le temps était venu de passer à autre chose.

«Ç’a été une belle et longue carrière dans trois sports différents, a tout d’abord indiqué Bossé ce matin à l’émission Les Partants, sur les ondes de la chaîne TVA Sports. L’important, c’est d’être satisfait du chemin parcouru, et je n’en garde que de bons souvenirs.»

Bossé s’était fait connaître dans la Ligue nord-américaine de hockey, où il semait la terreur sur la glace. Il a ensuite maintenu un dossier de 12-2 lors d’une carrière de près d’une décennie dans les arts martiaux mixtes, avant de disputer récemment deux combats de boxe, dont un contre le Québécois Jean Pascal.

«Contre Jean [...] c’était un défi pour moi, a confié Bossé, qui est pompier pour la Régie intermunicipale d’incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine. J’ai toujours dit qu’avant de prendre ma retraite, je voulais faire un ou deux combats de boxe. Jamais je n’aurais pensé que ça aurait pu être contre Jean Pascal.»

«Donc, que puis-je ajouter de plus à ma carrière, en tenant compte de mon âge, ma situation, mes deux emplois à temps plein [et du fait que] que je roule depuis 2012-2013? [...] C’était le temps, pour moi, de me concentrer sur ma famille et mes autres emplois.»

Le cas Stevenson

Évidemment, la situation entourant Adonis Stevenson, plongé dans un coma depuis sa défaite contre Oleksandr Gvozdyk, a fait réfléchir Bossé.

«Ma décision était déjà prise, a souligné l’homme de 37 ans. Mais ç’a confirmé que c’était la bonne. J’ai une famille en arrière de moi, qui dépend de moi pour vivre. Ce n’est plus comme avant, où j’étais seul au monde.»

«Je n’ai jamais pensé aux risques. On le sait tous. Mais tu peux te mettre à trop réfléchir ou à trop avoir peur de ne plus être à ta place. [...] Ce qui arrive à Adonis, ç’aurait pu être moi.»