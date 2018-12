Conduite dangereuse: un policier acquitté pour la mort de trois aînés

ROBERVAL | Le policier impliqué dans un violent accident de la route qui a coûté la vie à trois aînés à Dolbeau-Mistassini en juillet 2015 a été acquitté.



Maxime Gobeil, 33 ans, était accusé de conduite dangereuse ayant causé la mort.



Le juge de la Cour du Québec, Pierre Simard a rendu son verdict mercredi matin, au palais de justice de Roberval. La salle d’audience était bondée de collègues de travail de l’agent de la Sûreté du Québec. Des membres des familles des trois victimes ont aussi écouté attentivement la lecture du jugement.



Le 18 juillet 2015, Maxime Gobeil répondait à un appel d’urgence pour une histoire de violence conjugale. Il se dirigeait à Sainte-Jeanne-d’Arc et s’est fait couper le chemin sur la route régionale, à la hauteur de Mistassini.



Le véhicule banalisé qu’il conduisait a frappé la petite voiture Kia à bord de laquelle prenaient place Georges Martel, 80 ans, Louiselle Laroche, 71 ans et Cécile Lalancette, 89 ans.



Au cours de son procès tenu en septembre et octobre, le patrouilleur a affirmé qu’il était en plein contrôle de son Dodge Charger et qu’il avait respecté les notions de conduite en situation d’urgence qui lui ont été enseignées à l’école.



L’analyse des données du module de coussins gonflables a révélé que Maxime Gobeil roulait à 140 kilomètres à l’heure dans une zone de 50 quelques secondes avant l’impact fatal.



Plus de détails à venir...