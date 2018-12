Courtney Sarault : «la fille de son père»

Étoile montante du patinage de vitesse courte piste, Courtney Sarault a souvent été identifiée comme étant la fille d’Yves, ancien joueur de la Ligue nationale de hockey (LNH). D’ici quelques années, c’est toutefois Yves qui risque d’être reconnu comme le père de Courtney.

«C’est le plan», a-t-elle convenu en rigolant, rêvant un jour de faire le plein de médailles aux Jeux olympiques.

Plus sérieusement, la jeune fille de 18 ans n’est aucunement ennuyée par le fait qu’on lui parle fréquemment de son père. Elle reconnaît plutôt l’apport de celui-ci dans sa carrière sportive.

Sébastien St-Jean / Agence QMI

«Mon père a toujours été mon plus grand modèle, a-t-elle confié, lorsque rencontrée à l’aréna Maurice-Richard, mercredi. Il fait partie des raisons pour lesquelles je suis aussi compétitive. Mon père a toujours travaillé fort et il m’a aussi encouragée à faire des activités et du sport.»

Avant de se consacrer au patinage de vitesse, Courtney a elle-même pratiqué le hockey pendant de nombreuses années.

«Comme athlète, on essaie de ne pas se laisser intimider par ce qui est devant nous, est venu noter Yves, lorsque joint en Suisse, où il entraîne une formation de hockey junior depuis cinq ans. Dans le cas de Courtney, c’est elle qui a forgé son propre caractère. Je suis fier d’elle, de ses habitudes de travail et de tous les sacrifices qu’elle a dû faire pour en arriver là où elle est aujourd’hui.»

Merci à maman!

Sébastien St-Jean / Agence QMI

Maintenant établie à Montréal avec l’équipe nationale, Courtney Sarault a surtout grandi dans la région de Moncton, au Nouveau-Brunswick. Plusieurs fois par semaine, la famille Sarault devait faire une heure et 45 minutes de route pour se rendre à l’aréna de Fredericton, où Courtney s’entraînait. Même chose pour revenir.

À ce niveau, Yves vient rapidement donner le crédit à sa femme Rhonda, qui demeurait à Moncton pendant qu’il poursuivait sa carrière de hockeyeur, puis d’entraîneur.

«Je ne serais pas là où j’en suis aujourd’hui sans ma mère, a ainsi corroboré Courtney. Souvent, pendant que mon père était parti, c’est elle qui me faisait des lunchs et qui allait me reconduire à l’aréna. Elle a fait beaucoup de sacrifices pour moi.»

«Mes enfants ont souvent vécu sans leur père, malheureusement, mais j’ai fait en sorte d’être toujours très impliqué», a poursuivi Yves, parlant également de son fils Chris, qui est âgé de 21 ans.

Traîner son baluchon

Journal de Montréal

C’est au moment où Yves évoluait avec les Canadiens de Fredericton, ancien club-école du Tricolore dans la Ligue américaine, qu’il a rencontré Rhonda. Depuis, l’attaquant a disputé 106 matchs dans la LNH avec six clubs différents. S’il a joué 22 parties avec le Canadien de Montréal, soit huit en 1994-1995 et 14 en 1995-1996, il a également porté les couleurs des Flames de Calgary, de l’Avalanche du Colorado, des Sénateurs d’Ottawa et des Thrashers d’Atlanta, avant de disputer un dernier match, en décembre 2001, avec les Predators de Nashville.

Yves Sarault a ensuite longtemps évolué en Suisse, puis il s’est retrouvé brièvement en Allemagne et en Autriche. Ayant suivi son père jusqu’en Europe quand elle était plus jeune, Courtney a déjà beaucoup voyagé, mais c’est loin d’être fini. Elle prévoit notamment se rendre aux Jeux de Pékin, en 2022.

D’ici là, les Québécois auront l’occasion de la découvrir davantage, du 25 au 27 janvier à Montréal, lors des Championnats du monde juniors prévus à l’aréna Maurice-Richard.