Des géants ébranlés

Avec deux semaines à écouler au calendrier de la saison régulière dans la NFL, même les plus grandes certitudes sont ébranlées. Avec les séries qui s’amènent, plusieurs des gros canons aux quatre coins de la ligue connaissent soudainement des ennuis.

Il y a à peine deux semaines, autant les Rams que les Saints, Chiefs et Patriots semblaient manifestement au-dessus de la mêlée. Depuis, les quatre géants font partie d’un lot de plusieurs équipes qui vivent des difficultés et qui rendent l’horizon un peu plus flou.