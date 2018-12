Diminution de la production chez ABI

BÉCANCOUR – La direction de l'Aluminerie de Bécancour (ABI) a annoncé mercredi une diminution de la production qui avait été maintenue dans l'usine malgré la grève des employés depuis janvier dernier.

Cette annonce, qui survient à deux jours de la date-butoir imposée par le gouvernement au syndicat et aux patrons pour en venir à une entente, est purement opérationnelle et non stratégique, a assuré ABI. L'entreprise dit vouloir accorder un répit au personnel-cadre qui garde l'usine en vie depuis le 11 janvier dernier

«Une réduction de production est nécessaire afin d'assurer la sécurité du personnel et l'entretien des équipements», a indiqué l'entreprise par voie de communiqué.

La décision d'ABI laisse le syndicat perplexe. «Ça jette un doute sur la réelle intention de l'employeur de conclure une entente, étant donné que la date-butoir donnée au Conseil de médiation est le 21», a commenté le président du syndicat, Clément Masse.

Selon lui, ce geste démontre que l'opération de l'usine pendant le conflit n'est pas rentable. Cela signifierait également que le redémarrage après le conflit n'en sera que plus long et plus coûteux.

Le maire de Bécancour a pu parler avec la direction de la compagnie et ne considère pas que cette décision constitue un mauvais présage pour la suite des choses. «Ça fait un an qu'ils sont là. Alors il y a de la fatigue. C'est ce qu'on me dit. On sent le besoin de limiter», a confié Jean-Guy Dubois.

De son côté, le député de Nicolet-Bécancour n'est pas rassuré. «À deux jours de l'échéancier, moi, j'ai peur que ça n'éloigne encore davantage les parties», redoute Donald Martel.

Si une entente n'a pas été conclue d'ici vendredi, le Conseil de médiation proposera une solution de règlement sur laquelle les parties seront appelées à se prononcer.