Dubé et le 3e lien

Un élu caquiste, et non le moindre, a enfin osé s’exprimer en termes rationnels par rapport au troisième lien. Christian Dubé, actuel président du Conseil du trésor, connaît très bien le dossier puisqu’il a siégé comme député de Lévis.

Aucun expert n’a jamais affirmé qu’un troisième lien réglerait les problèmes de congestion à Québec, malgré de nombreux appels lancés à ce sujet depuis bientôt deux ans. On attend toujours les chiffres récents sur les choix de déplacements des résidents de la région de Québec (étude origine-destination), tout comme les résultats des études de besoins et de solutions sur le troisième lien, qui ne seront pas prêts avant un an.