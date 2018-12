Francis Bouillon comble de bonheur les jeunes de la rue

L’ancien défenseur du Canadien Francis Bouillon a toujours été sensible aux causes touchant les jeunes, et il l'a démontré de façon éloquente aujourd'hui à la Maison Dauphine de Québec, en compagnie de Simon Gagné et d’Alain Côté.

Photo Stevens LeBlanc

Ambassadeur de la marque de vêtements Nat’s, qui appartient à l’entreprise Paragone de Saint-Augustin-de-Desmaures, Bouillon et ses acolytes ont joué au père Noël en offrant tuques, bottes, gants et «combines» aux jeunes de la rue qui fréquentent l’organisme de la rue d’Auteuil.

«Les jeunes, ça m’a toujours rejoint. J’ai grandi dans Hochelaga-Maisonneuve, un quartier un peu défavorisé, et j’ai eu la chance d’avoir de l’aide. De mon côté, quand je peux redonner, je m’implique. Nos enfants sont chanceux et ils ont tout ce qu’ils veulent. Quand on peut redonner à la communauté, surtout que le temps des Fêtes arrive, les vêtements Nat’s sont des vêtements robustes et ils sont très chauds. On voit les visages, les gens sont heureux», a souligné Bouillon, qui a disputé trois saisons à Québec avec les Rafales et les Citadelles.

En plus d’offrir des cadeaux qui permettront aux jeunes de rester bien au chaud durant la saison hivernale, le trio d’anciens hockeyeurs a offert des repas sur l’heure du dîner. La Maison Dauphine s’adresse aux jeunes de 12 à 29 ans qui sont souvent en situation d’exclusion sociale.

«Ils étaient vraiment surpris que des gens de la Ligue nationale s’intéressent à eux et qu’ils soient sensibles. Car pour eux, c’est un peu des gens inaccessibles. Il y en a qui les connaissent et ils tenaient vraiment à être ici. C’est une belle journée pour eux et c’est inattendu!» a lancé le responsable de la liaison de l’organisme, Claude Marin.

Besoins constants

Il n’est d’ailleurs pas rare, pour M. Marin et son équipe, de croiser des adolescents et de jeunes adultes qui ne sont pas prêts à faire face à l’hiver. Certains, sans domicile fixe, passent même leur journée dans le froid, et la Maison Dauphine leur offre un répit inespéré face aux rigueurs de l’hiver. Au chaud. Et en toute sécurité.

«Il y en a qui vont dans la rue et ils ne sont pas bien habillés, alors, pour eux, c’est un grand cadeau. Ils n’ont pas les moyens. Encore la semaine passée, j’avais un jeune qui avait de grands trous dans ses bottes [...] C’est vraiment important pour eux», a-t-il expliqué.

Bouillon, qui occupe un poste d’entraîneur au développement avec le Canadien, a invité la population à se montrer généreuse à l’approche des Fêtes.

«On invite aussi les gens de Québec à s’impliquer. J’ai visité la Maison Dauphine et je suis très impressionné par [le travail] de la Maison Dauphine, alors qu’il y a des centaines de jeunes qui passent ici par année», a rappelé l’homme de hockey de 43 ans.

Pour donner, rendez-vous sur le site internet maisondauphine.org.