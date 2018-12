Grillés dans l’opération Méchoui

La vaste opération menée mardi par la police de Longueuil aura finalement permis la saisie de plus de 220 000 $ en drogues et biens, en plus de l’arrestation de 17 suspects.

Photo courtoisie, police de Longueuil

Cette enquête a débuté à la suite d’informations reçues du public, a indiqué le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) sur les réseaux sociaux.

« Elle aura permis, après deux mois, de démanteler un réseau bien structuré de trafiquants de stupéfiants », a-t-on affirmé.

L’opération « Méchoui » a mené, tôt mardi matin, à des perquisitions dans 12 résidences de Longueuil, Saint-Hubert, Saint-Amable, Brossard et Mascouche.

Plus d’un kilo de haschisch, 3900 comprimés de drogues de synthèse, 12 kg de marijuana et de la cocaïne ont été saisis. Les policiers ont aussi confisqué au-delà de 30 000 $ en argent et six voitures, dont une Mercedes C230. Les véhicules saisis sont évalués à 82 000 $ par le SPAL.

Photo courtoisie, police de Longueuil

En tout, 13 hommes âgés de 21 à 55 ans et quatre femmes de 21 à 45 ans ont été arrêtés. La tête dirigeante du réseau serait une des femmes impliquées, a-t-on avancé.

Les accusés ont comparu hier au palais de justice de Longueuil. Ils doivent faire face à des accusations de possession de stupéfiants en vue de trafic, de trafic de stupéfiants et de complot.

Photo courtoisie, police de Longueuil

Déploiement majeur

Plus de 120 policiers ont participé à cette opération. Les policiers de Roussillon, de Châteauguay, de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent et de la Sûreté du Québec ont été sollicités.

Cette opération s’ajoute à celle survenue le 29 novembre. Les autorités avaient saisi près de 100 000 $ en argent, plus d’un kilo de cocaïne et deux véhicules. Il y avait alors eu cinq arrestations.