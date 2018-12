Inspirations de dernière minute

Cinq jours avant les Fêtes, mode panique ? Quatre aventuriers et athlètes nous ont partagé leurs recommandations cadeaux pour plaire aux sportifs et aux adeptes de plein air de toutes habiletés.

Aventurière

Photo courtoisie, Richard Mardens

Entre un (autre) ultra trail et une prochaine expédition en Antarctique, l’aventurière de 32 ans que le public a connue dans l’expédition électrON d’Hydro-Québec nous partage ses idées-cadeaux, dont des petites douceurs qui rendent l’aventure plus confortable... même s’il s’agit d’une traversée en solitaire des 2000 km sauvages séparant Natashquan et Montréal.

Ses suggestions-cadeaux

► Moins de 100 $ : « Les livres d’Ernest Shackleton : sa vie d’explorateur a inspiré ma vie. C’est à lire, bien au chaud près d’un feu. J’adore aussi les repas de Happy Yak, une compagnie de Saint-Hyacinthe qui offre plusieurs mets déshydratés toujours réconfortants après une journée en plein air. Un sac étanche de MEC est autrement un incontournable pour tous, cyclistes, navigateurs, skieurs... il y en a de tous les formats et couleurs. »

► Plus de 100 $ : « Une combinaison une-pièce en laine polaire Sherpa de North Face ! Oui, les mêmes que ceux pour enfants, petites oreilles d’ours en moins. C’est la chose à enfiler pour se sentir bien au chaud à -30 C sous son habit de ski. Sinon, une chemise à carreaux de Smart-wool en laine de mérinos : belle, confortable, parfaite ! Pour les aventuriers sérieux, les semelles chauffantes de Sidas se règlent à trois niveaux de chaleur : j’apporte les miennes en Antarctique ! »

Marathonienne

Photo courtoisie, Mélanie Myrand

Mélanie a eu toute une saison de course, encore une fois ! Celle qui a été élue « la coureuse sur route » de l’année par la Fédération d’athlétisme du Québec a signé un marathon de 2 h 34 min 8 s à Chicago à l’automne, se classant du coup en 6e position dans les performances québécoises féminines les plus rapides de tous les temps sur la distance. En 4e place sur la scène canadienne, la coureuse élite québécoise aspire aux Mondiaux en octobre 2019.

Ses suggestions-cadeaux

► Moins de 100 $ : « Le livre Endure de Alex Hutchinson et Let your mind run de Deena Kastor : des lectures marquantes ! Comme petites pensées, des bas en laine pour les coureurs comme les « Wool be warm » de Lululemon ou ceux de Kirland signature qu’on retrouve au Costco. Comme chandail de course hivernal, j’adore le Lifa crew de Helly Hansen et le Swiftly tech de Lululemon. »

► Plus de 100 $ : « Pour courir l’hiver en ville, j’aime beaucoup les Peregrine Ice+ de Saucony dans mes pieds et les collants de courses Toasty Tech de Lululemon sur mes jambes (ils me gardent au chaud même à -20 C!) »

Aventurier

Photo courtoisie, Martin Kedgwick

Cet automne, Martin revient d’une traversée en canot des États-Unis de près de 8000 km qui n’a pas été de tout repos. Il nous recommande ces trois articles pour un séjour en camping toujours confortable.

Ses suggestions-cadeaux

► Moins de 100 $ : « Des crocs ! Ils sont hideux, mais c’est vraiment ce qui est le plus confortable, même mouillés, et ils protègent bien les orteils. Autre plus : ils sont indestructibles ! »

► Plus de 100 $ : « Le réchaud Flash 2.0 de Jetboil est compact et fiable : c’est ce dont on a besoin en expédition ! Il chauffe aussi rapidement, ce qui facilite la préparation des repas. Pour ceux qui souhaitent LE matelas de sol le plus confortable, je recommande le Downmat 9 de Exped. Il est assez dispendieux, mais je ne me suis jamais ennuyé de mon lit grâce à lui. Le sommeil m’est hyper précieux en expédition pour bien récupérer, alors c’est un investissement qui en vaut le coût selon moi. »

Skieur

Photo courtoisie, Caroline Desrosier

L’adepte de ski qui réussit à s’adonner à sa passion près de 150 jours par année nous propose des idées-cadeaux pour plaire à tout amateur de sports hivernaux

Ses suggestions-cadeaux

► Moins de 100 $ « Comme incontournable de plein air, les sangles Alpha Sk d’Arc’Teryx : j’en ai toujours dans mon sac pour mille et une utilisations. J’adore aussi les bâtons Expedition de Black Diamond. Pour moins de 100 $, on a de bons bâtons en aluminium durables et ajustables, qu’on peut utiliser à longueur d’année. »

► Plus de 100 $ : « Comme manteau, je ne jure que par la coquille Spire d’Orage. Tout dans sa conception est adapté pour le ski de backcountry : j’ai parfois envie d’aller en montagne juste pour avoir l’occasion de la porter ! »