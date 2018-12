Je sors, je reste

Coup de cœur

TÉLÉ: Mon fantôme d’amour (Ghost)

C’est le temps de l’année de se river devant la télé et d’écouter des films classiques. Parmi ce répertoire, Mon fantôme d’amour en fait définitivement parti. Mettant en vedette Patrick Swayze, Demi Moore et Whoopi Goldberg, le drame fantastique raconte l’histoire d’un banquier assassiné qui devient un fantôme et qui doit protéger son amoureuse des éventuels dangers, grâce à un faux-médium.

*Ce soir à 20h19 à Télé Québec

Je sors

CIRQUE

Corteo

Dans sa longue tournée nord-américaine, le spectacle Corteo du Cirque du Soleil s’arrête encore une fois à Montréal, mais pour la première fois au Centre Bell. Corteo qui signifie cortège en italien, nous fait pénétrer dans le monde joyeux et imaginaire d’un clown et d’une parade festive et joyeuse. Revoyez les acrobaties vertigineuses, accompagnées d’une musique phénoménale.

* Ce soir à 19h30 au Théâtre Saint-Denis, 1594 rue Saint-Denis

MODE

Ouverture de la première boutique Mackage

Si vous aimez la griffe canadienne Mackage, sachez qu’elle a maintenant pignon sur rue en plein cœur du centre-ville. Reconnue pour leurs vêtements extérieurs en cuir, à la fin des années 90, la marque haute gamme s’agrandit avec des pièces prêt-à-porter et surtout leurs populaires manteaux d’hiver ajustés et en duvet.

*Aujourd’hui dès 10h, 1300 rue Sainte-Catherine Ouest

ARTS VISUELS

Les Fêtes par Les Incomplètes

À la Place des Arts, la compagnie de création théâtrale Les Incomplètes propose l’installation Les Fêtes, qui rappelle les partys de famille du réveillon de fin d’année. Cette expérience immersive vous replongera dans vos plus doux souvenirs d’enfance, car on vous invite à faire comme chez vous, en vous installant dans le salon, à vous coucher sur le lit rempli de manteaux ou encore à vous cacher sous la table!

*Jusqu’au 5 janvier à la Salle d’exposition de la Place des Arts dès 12h, 175 rue Sainte-Catherine Ouest

CINÉMA

La mule

Ce film de Clint Eastwood nous présente le personnage de Earl. L’homme âgé de 80 ans est complètement fauché et il est sur le point de tout se faire saisir. Pour aider à sa situation financière, il devient un chauffeur. Ce qu’il ne sait pas, par contre, c’est qu’il est passeur pour un gros cartel de drogue. Il devra faire attention, car il attire l’attention d’un jeune agent de la DEA.

*Sorti le 14 décembre

MUSIQUE

Klaus

L’événement extérieur Noël dans le parc présente cette fois-ci le projet Klaus. En fait, ce sont les trois musiciens François Lafontaine, Samuel Joly et Joe Grass, tous connus dans le showbusiness québécois, qui se sont réunis pour offrir un spectacle où l’instrument est au cœur de leur démarche. Sur scène, on sent leur complicité, leur capacité à improviser et surtout leur passion pour la musique.

*Ce soir à 19h30 à la Place Émilie-Gamelin, 1500 rue Berri

Je reste

TÉLÉ

David Saint-Jacques : mission spatiale

Présentement dans l’espace, l’astronaute québécois David Saint-Jacques a dû longuement se préparer avant sa mission. Ce documentaire présente toutes les étapes qui le mèneront à la Mission 58. Filmé en partie au Canada, aux États-Unis, en Russie et au Kazakhstan, ce film nous fait découvrir les différents entraînements exigeants que subissent les astronautes.

*Ce soir à 21h à ICI Explora

ROMAN

Chambre 1002

Le dernier roman de la romancière Chrystine Brouillet nous plonge dans le mystère d’un accident grave. Hélène, chef montréalaise, se rend à New York pour y recevoir un prix prestigieux. Sur le chemin du retour, elle est victime d’un accident de voiture, qui ne semble pas hasardeux. Pendant son long coma, une enquête est entamée et ses proches tenteront le tout pour la ramener à la vie.

*Sorti le 18 septembre

DVD

Colette

Jouée par la talentueuse Keira Knightley, Gabrielle Colette est une talentueuse écrivaine qui a épousé un éditeur de 14 ans son aîné. Toutefois, celui-ci lui fait énormément de l’ombre en publiant en son nom, le roman Claudine à l’école, qui connaît un succès foudroyant. Désillusionnée du mariage, la jeune auteure décide de s’émanciper.

*Sorti le 18 décembre