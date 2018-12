John Gibson, le jeune « oublié »

Sans tambour ni trompette, John Gibson s’impose devant le filet des Ducks d’Anaheim et avant le match d’hier au Madison Square Garden, les Ducks étaient en plein envol avec neuf victoires à leurs dix derniers matchs.

L’Américain de 25 ans a fait preuve d’une belle constance depuis le début de la saison et son pire classement hebdomadaire a été le sixième rang.

Mais le voici en tête de notre palmarès pour la deuxième semaine d’affilée avec une belle fiche de 15-9-4, 0,927, 2,52. Et pour ajouter du piquant, il devance tout juste son ancien partenaire chez les Ducks Frederik Andersen, des Maple Leafs de Toronto.

Sa moyenne de buts alloués de 2,52 n’est pas spectaculaire, mais il fait face à plus de 34 tirs par match en moyenne. La cerise sur le gâteau pour Gibson a été la victoire de

4 à 2 acquise à Pittsburgh, lundi. Il s’agissait de sa 15e victoire de la saison et de sa 4e d’affilée devant famille et amis, puisqu’il vient de Pittsburgh.

Lorsqu’on parle des bons jeunes gardiens de la LNH, on pense surtout à Andrei Vasilevskiy, Connor Hellebuyck ou Matt Murray. Mais n’oubliez pas Gibson. L’an dernier, il a terminé au sixième rang de notre classement et en 2016-2017, au 10e rang.

Gibson s’établit comme un permanent du top 10. Ne reste que les succès d’équipe à suivre et les récentes performances des Ducks sont encourageantes.

« Je crois que nous commençons seulement à réaliser le genre d’équipe que nous sommes, a déclaré Gibson, lundi, après la victoire à Pittsburgh. Les morceaux tombent en place. »

Andersen et Halak

Malgré une fiche de 4-2-1 à ses sept derniers matchs, Frederik Andersen a connu quelques soirées difficiles récemment, ayant accordé un total de 24 buts à ses sept dernières sorties, et il conserve le deuxième rang du classement. Jaroslav Halak n’a pas eu trop de difficulté à signer un troisième jeu blanc, lundi au Centre Bell, et, mine de rien, il domine la ligue au chapitre de l’efficacité à ,929.

Percée de Howard

Le bon vieux Jimmy Howard tire encore son épingle du jeu à 34 ans. Il a particulièrement été brillant le 10 décembre, dans une victoire de 3 à 1 et de 42 arrêts contre les King de Los Angeles. Il a gagné quatre rangs au classement. Les paris sont déjà ouverts à savoir où il jouera l’an prochain puisqu’il sera joueur autonome cet été.

Retour de Vasilevskiy

Il y a des façons plus faciles de revenir au jeu après un mois d’absence que d’affronter les Maple Leafs chez eux, mais c’est comme ça que l’entraîneur -chef du Lightning de Tampa Bay, Jon Cooper, a remis Andrei Vasilevskiy dans le feu de l’action, jeudi dernier, et il ne l’a pas regretté. Vasilesvkiy a répondu en stoppant 48 des 49 tirs des Leafs dans une victoire de 4 à 1. Le spectaculaire gardien russe a accordé cinq buts aux Jets, dimanche à Winnipeg, mais quelques-uns de ses 37 arrêts ont été prodigieux.

Débuts de Hart

Est-ce la fin des problèmes des Flyers de Philadelphie devant le filet ? Les débuts de Carter Hart étaient la chose à surveiller, hier soir, bien plus que les débuts de Scott Gordon comme entraîneur des Flyers.

Koskinen à 2,18

L’entraîneur étanche des Oilers d’Edmonton Ken Hitchcock n’arrête pas de rondelles, mais, mine de rien, son gardien, Mikko Koskinen, domine la ligue avec une moyenne de buts alloués de 2,18 et il occupe le sixième rang de notre classement.

RANG PRÉNOM NOM ÉQUIPE POINTS 1 John Gibson ANA 10352 2 Frederik Andersen TOR 10296 3 Jaroslav Halak BOS 10272 4 Jimmy Howard DET 10247 5 Andrei Vasilevskiy TBL 10241 6 Mikko Koskinen EDM 10229 7 Casey DeSmith PIT 10226 8 Pekka Rinne NSH 10222 9 Craig Anderson OTT 10195 10 Carter Hutton BUF 10192 11 Henrik Lundqvist NYR 10182 12 David Rittich CGY 10174 13 Ben Bishop DAL 10164 14 Thomas Greiss NYI 10150 15 Semyon Varlamov COL 10138 16 Marc-Andre Fleury VEG 10132 17 Devan Dubnyk MIN 10124 18 Jack Campbell LAK 10120 19 Braden Holtby WSH 10104 20 Connor Hellebuyck WPG 10101 21 Keith Kinkaid NJD 10084 22 Linus Ullmark BUF 10077 23 Tuukka Rask BOS 10069 24 Curtis McElhinney CAR 10063 25 Jacob Markstrom VAN 10058 26 Sergei Bobrovsky CBJ 10043 27 Carey Price MTL 10028 28 Corey Crawford CHI 10021 29 Robin Lehner NYI 10013 30 Anton Khudobin DAL 10009

Note sur le classement

Le classement informatisé des gardiens de but présenté par Le Journal utilise la même formule que celle préconisée par le magazine Goalies’World entre 1996 et 2011. Le nombre de matchs joués, le nombre de tirs, la moyenne d’efficacité, la moyenne de buts alloués, les victoires et les jeux blancs font partie de l’équation, chaque statistique ayant un poids différent. Ce classement peut être comparé à ­celui des marqueurs. Plus la saison avance, plus le classement se stabilise.