La réalité est pourtant ce qu’elle est. La dynamique propre aux agressions et à la violence conjugale prend racine chez des hommes cherchant à dominer « leur » femme à tout prix. Or, contre cette soif agressive de pouvoir, il n’existe aucun bouclier comportemental dont une femme pourrait se revêtir pour se « protéger » elle-même. Si ça existait, ça se saurait depuis longtemps.

Ce sont ces hommes qui doivent être « pointés » et punis, non pas leurs victimes. Alors, lâchez-nous les baskets avec les sermons livrés aux femmes. C’est aussi aux hommes respectueux des filles et des femmes à s’élever haut et fort contre toute forme de violence envers celles-ci.