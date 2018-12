Surtout, le chef Legault et ses conseillers ont su corriger le tir à des moments opportuns. Particulièrement lors du dernier débat des chefs, en campagne électorale, lorsqu’il a reconnu avoir erré en cafouillant dans ses explications sur l’éventuel processus d’expulsion d’immigrants qui échoueraient aux futurs tests des valeurs et de français.

On constate des changements entre ce que disaient les caquistes dans l’opposition et ce qu’ils disent au pouvoir, notamment concernant le bordel informatique et les trop-perçus d’Hydro-Québec. On apprend aussi ce matin l’effet pervers de la baisse de la taxe scolaire, qui profitera davantage aux riches. Si 2018 est l’année Legault, 2019 sera celle du test de la crédibilité, qui pourrait être déterminant pour la longévité de son gouvernement.