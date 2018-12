Le Canadien vaincu par les canons offensifs de l’Avalanche

Amorçant un voyage de six matchs à l’étranger à l’occasion du temps des Fêtes, le Canadien de Montréal s’est buté aux deux meilleurs pointeurs de la Ligue nationale de hockey, et l’Avalanche du Colorado l’a emporté au compte de 2 à 1, mercredi à Denver.

Mikko Rantanen (un but, une aide) et Nathan MacKinnon (deux aides) ont en effet aidé les favoris locaux à créer l’égalité et prendre les devants. Leur compagnon de trio, Gabriel Landeskog, a été l’auteur de l’autre filet.

Après avoir effectué plusieurs arrêts importants en première période, c’est Carey Price qui a ouvert la porte à l’Avalanche. En tentant d’effectuer une passe, il a été à l’origine d’un revirement qui a permis à MacKinnon de remettre à Rantanen, et ce dernier n’a pas raté sa chance de créer l’égalité.

Quoi qu’il en soit, le gardien du Tricolore a repoussé 24 rondelles, lui qui était à la recherche d’une 300e victoire en carrière. Il montre maintenant un dossier de 299-211-66 depuis ses débuts dans la LNH.

Enfin un but sur le jeu de puissance

Après avoir été blanchi à ses 25 dernières occasions avec un homme en plus, une disette de huit rencontres sans but en pareille occasion, le Tricolore a profité de son premier jeu de puissance face à l’Avalanche. Brendan Gallagher a fait dévier un tir de Jeff Petry pour ouvrir la marque.

Obtenant finalement quatre occasions en avantage numérique, la formation montréalaise n’a pas été en mesure de faire scintiller la lumière rouge à nouveau. Le gardien de l’Avalanche Philipp Grubauer a bien fait, bloquant 35 lancers.

En bref

Ayant disputé les 12 matchs du Canadien depuis qu’il a été rappelé du Rocket de Laval, Brett Kulak a été laissé de côté. Victor Mete effectuait un retour dans la formation, mais c’est Jordie Benn qui jouait aux côtés de Shea Weber. Charles Hudon était également de la rencontre après quelques matchs dans les gradins.

Le CH reprendra l’action dès jeudi en rendant visite aux Coyotes de l’Arizona. Ils seront ensuite de passage à Las Vegas samedi après-midi pour affronter les Golden Knights avant la pause du temps des Fêtes.