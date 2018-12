Le cas Alzner fait mal

Malgré le retour de Shea Weber, le Canadien a connu trois mauvais matchs à ses cinq derniers et même dans la victoire contre la Caroline, jeudi, il a accordé quatre buts. Défensivement, c’est difficile et Marc Bergevin doit dénicher rapidement un arrière qui pourra faire partie du top 4.

C’est là qu’on voit à quel point l’acquisition de Karl Alzner a été une grosse erreur. Elle fait beaucoup plus mal que l’on pense. Non seulement Alzner est à Laval, mais c’est facile de réaliser à quel point la brigade défensive du Canadien serait meilleure avec un autre défenseur de calibre.

Je vous disais récemment que trouver un défenseur pour jouer avec Weber devrait être la priorité de Bergevin et le plus tôt sera le mieux. Le directeur général du CH est certainement sur le dossier, mais plus on se rapprochera de la date limite des transactions, plus le prix sera élevé.

Présentement, Claude Julien joue à la chaise musicale avec ses défenseurs et les adversaires du Canadien ont capté ce message de faiblesse. C’était évident lundi contre les Bruins, qui ont exploité la faille du Canadien en provoquant revirement après revirement.

Le fait de changer les duos de défenseurs constamment est un signe de panique et c’est difficile pour les arrières de s’ajuster à un nouveau partenaire à chaque match. On a beau avoir retourné Noah Juulsen à Laval et rappelé Victor Mete, la solution n’est pas à l’interne.

Le Canadien est dans la course aux séries, mais pour atteindre le prochain niveau, ça va prendre du renfort. Est-ce que Bergevin pourrait regarder du côté des Blackhawks de Chicago ? C’est à suivre.

Grande déception

Connaître un mauvais match à Chicago ou au Minnesota est une chose, mais s’écraser au Centre Bell contre les Bruins en est une autre, surtout dans un match important pour le classement contre un rival de division.

Visiblement, les Bruins voulaient le match de lundi plus que le Canadien et je m’explique mal cette mauvaise sortie. Les points au classement étaient importants, mais il y avait d’autres éléments de motivation.

Même si ça fait presque deux ans que Julien n’est plus avec les Bruins, tu veux toujours aider ton entraîneur à battre son ancienne équipe. Carey Price a été laissé à lui-même. Il a réalisé de gros arrêts et il a été confronté à des situations très difficiles.

Cette fois, ce sont les joueurs qui en doivent une à Price. Non seulement était-il en quête de sa 300e victoire, mais il était opposé à Jaroslav Halak, encore très populaire à Montréal.

Dans ce contexte, la mollesse du Canadien contre les Bruins est très décevante. Julien avait bien raison de dire qu’il n’avait aucune explication à cette mauvaise sortie.

Au moins, quelques joueurs ont plaidé coupables, dont Brendan Gallagher, qui est toujours très honnête et qui a même dit qu’il avait disputé le pire match de sa carrière.

Ne pas oublier la recette

Cela dit, je vois quand même un début d’explication. Jusqu’au match à Chicago, le Canadien avait démontré beaucoup de caractère. D’ailleurs, je n’ai jamais entendu autant parler du Canadien. On ne cesse de me dire à quel point il est une bonne équipe et qu’il est spectaculaire, mais on sait bien qu’il ne forme pas une puissance.

Les joueurs aussi se font dire qu’ils sont bons, mais ils ne doivent pas oublier ce qui les a emmenés là où ils sont, c’est-à-dire le travail et la détermination, mais là, c’est le retour à la réalité. Le réveil de l’attaque massive serait aussi le bienvenu. Chaque fois qu’une équipe défend avec succès une pénalité, ça lui donne de l’énergie et là, le CH est 0 en 25 en supériorité numérique. Ça fait mal !

-Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets

Ovechkin est en feu

Rien n’arrête mon ami Alex Ovechkin, qui a marqué sept buts et obtenu deux tours du chapeau la semaine dernière. J’ai toujours dit qu’il est un vrai leader et il le démontre à nouveau. Même s’il a gagné la coupe Stanley, on disait de lui qu’il était sur le party et que ça serait difficile pour lui cette saison. Il a déjà 29 buts. On peut dire que dans les premières années, il manquait de maturité et que Sidney Crosby a eu l’avantage sur lui, mais aujourd’hui, je choisirais Ovechkin avant Crosby. C’est tout un héritage qu’il est train de laisser au hockey.

Hakstol et la tendance

On n’en finit plus de voir rouler les têtes d’entraîneurs. Cette fois, c’est Dave Hakstol qui est tombé sous la guillotine et ce n’est pas vraiment une surprise, étant donné que la semaine précédente, les Flyers avaient remplacé leur directeur général Ron Hextall par Chuck Fletcher. De plus, de façon générale, la patience n’est pas tellement grande envers les entraîneurs qui arrivent des universités américaines, comme c’était le cas pour Hakstol.

Chapeau à Domingue !

J’aimerais lever mon chapeau à Louis Domingue, qui a fait de l’excellent travail avec le Lightning de Tampa pendant l’absence d’Andrei Vasilevskyi. C’est vrai que le Lightning forme une excellente équipe, mais un gardien est payé pour aider son équipe à gagner et sa fiche de 14 victoires et quatre défaites est irréprochable. Il a gagné beaucoup de points.

Dommage pour Crawford

Dans un autre registre,, c’est vraiment triste ce qui arrive à Corey Crawford, qui a subi une deuxième commotion cérébrale en un an. J’espère qu’il n’aura pas de séquelles et qu’il va s’en remettre plus rapidement, cette fois-ci. Décidément, rien ne va plus chez les Blackhawks. Quand c’est rendu que la mascotte se fait attaquer par un partisan, ça va mal.