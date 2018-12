Le Cirque du Soleil veut voir la mer

Le Cirque du Soleil diversifie de plus en plus ses activités. Après avoir lancé ses deux premiers spectacles de croisière l’été dernier, l’entreprise annonce qu’elle en produira six autres d’ici octobre 2020. Partons la mer est belle...

Pour le Cirque du Soleil, tout passe maintenant par la diversification de son portfolio créatif. Bien au-delà des traditionnels spectacles sous chapiteau ou en aréna, la compagnie souhaite naviguer dans d’autres eaux pour rejoindre un public encore plus grand. Après avoir touché à l’expérience des soupers spectacles au Mexique – JOYÁ est présenté à Riviera Maya depuis cinq ans –, le Cirque a jeté son dévolu sur les bateaux de croisière, avec une offre appelée Cirque at Sea.

Spectacles exclusifs

En juin dernier, deux premiers spectacles ont été lancés sur des bateaux en Europe, Viaggo et Sonor, sur le MSC Meraviglia. Et deux autres spectacles commenceront en mars prochain, Syma et Valéria, sur le MSC Bellissima. Ces spectacles, d’une durée de 40 minutes chacun, sont tous exclusifs sur ces croisières.

Pour les amateurs québécois du Cirque, le MSC Meraviglia arrivera à Québec, le 14 octobre 2019, une semaine après être passé par New York. Le bateau se dirigera ensuite vers Miami, le 10 novembre, et commencera un nouvel itinéraire en mer des Caraïbes. « Cirque at Sea est une offre de spectacle différente de ce qu’on fait habituellement, mentionne Élise Tellier, attachée de presse du Cirque du Soleil. Le théâtre intimiste de 400 personnes offre au public une proximité jamais vue auparavant et les invités ont accès à deux spectacles différents au même endroit. »

Théâtres onéreux

Dans chaque bateau MSC, on a construit un théâtre spécifiquement pour les spectacles du Cirque du Soleil. Appelé The Carousel Lounge, il a nécessité un investissement de 30 millions de dollars par bateau.

Doté des plus récentes technologies, le lounge comprend notamment une scène rotative à 360 degrés qui est placée au milieu du public. Le partenariat du Cirque du Soleil avec MSC se poursuivra en novembre 2019 avec la sortie de deux nouveaux spectacles pour le MSC Grandiosa. Et en octobre 2020, deux autres créations seront lancées pour le MSC Virtuosa. Fondé en 1970 en Belgique, le groupe MSC est la quatrième compagnie de croisières la plus importante au monde, et la première en Europe.