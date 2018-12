Le long combat d’un jeune professionnel de wakeboard

Benjamin Leclair a mis deux ans d’efforts pour réapprendre à manger seul, mais son sourire révélateur en dit long sur sa fierté.

Depuis le début de sa réadaptation, l’ancien professionnel de wakeboard est demeuré plutôt discret quant à son long combat.

Avec les progrès réalisés au fil des mois, il veut aujourd’hui insuffler une dose de motivation aux autres blessés médullaires.

« Ne tenez rien pour acquis », a-t-il lancé récemment dans un message de remerciement destiné à ses supporteurs.

Le 25 novembre 2016, « Ben » Leclair s’entraînait à Orlando, en Floride, où il passait plusieurs semaines par année.

En effectuant un saut de routine sur un obstacle, il a chuté et s’est brisé deux vertèbres du cou.

Considéré comme l’un des meilleurs planchistes au monde, l’athlète québécois réussissait depuis des années à vivre de sa passion, jusqu’à ce que sa vie bascule... Toujours paralysé, il s’entraîne maintenant chaque jour afin de retrouver la plus grande autonomie possible.

Photo courtoisie

Des victoires

« Il a fallu que quelqu’un me nourrisse pendant les trois premiers mois et ce fut très long avant que je puisse tenir un ustensile. Après, il faut aussi le lever avec la nourriture dedans. C’est pas la même game ! », a-t-il déclaré dans une entrevue au Journal.

Le jeune homme de 25 ans, qui habite Valleyfield, termine actuellement un documentaire portant sur les différentes étapes de sa vie, avant et après son accident.

Il voudrait peut-être le présenter dans les écoles afin d’inciter les adolescents à ne jamais abandonner.

« Je n’avais aucun mouvement dans mes bras au début. Seulement dans mon épaule droite. J’étais aussi sous respirateur artificiel. J’ai eu une pneumonie et plusieurs complications. Il a fallu six mois avant que je puisse sentir mon bras gauche et que je bouge mon biceps », explique le miraculé.

Par la suite, Ben Leclair s’est mis en tête de déjouer aussi souvent que possible les pronostics des nombreux médecins, souvent trop sombres à ses yeux.

Acupuncture, ostéopathie, exercices physiques et réadaptation, il n’a rien ménagé.

« Je me brûle le plus possible. Et ça marche. Mon côté gauche a pris plus de temps à revenir. Mon épaule, mon avant-bras, ça va. Je peux me pousser dans un fauteuil manuel et on m’avait dit que ça serait impossible. Je fais même du vélo à main à l’extérieur et j’aimerais faire des compétitions », souligne-t-il.

Photo courtoisie, Facebook

Des objectifs

L’aspect psychologique n’est pas à négliger non plus dans un tel cheminement.

Pour l’instant, son moral tient le coup malgré quelques épisodes de découragement.

« Une chance que j’ai eu de petits gains à chaque étape parce que ça aurait pu être pire. J’ai beaucoup de gens autour de moi qui me poussent. Je pense que je vais continuer de m’améliorer. On ne commence pas par plier et déplier sa jambe. On commence par tenir sa tête droite dans sa chaise plus qu’une heure sans qu’elle tombe sur le côté. »

Il faut des programmes plus généreux

Même s’il veut propager une attitude de vainqueur, Ben Leclair aimerait aussi que les programmes d’aide aux personnes handicapées soient bonifiés.

Si le dépassement de soi le propulse en avant, le soutien financier demeure une pièce importante du moteur.

Comme il s’agit d’un accident de « loisir », il n’a reçu aucune indemnité, alors que dans le cas d’un accident de la route, la SAAQ paie pour les besoins d’un blessé.

« Il faut penser à la situation financière. Si je faisais quatre heures d’entraînement par jour, je serais rendu encore plus loin, mais il me faut un entraîneur. Je me bats un peu contre le gouvernement », mentionne-t-il.

De plus, comme la catastrophe est survenue aux États-Unis, une dette liée aux soins subsiste toujours.

Malgré son assurance, la compagnie n’a pas voulu payer et la famille n’a pas engagé de procédures jusqu’à maintenant. La fondation Road2Recovery, qui vient en aide aux professionnels de sports extrêmes blessés, avait mis sur pied une campagne de financement de l’Amérique à l’Asie.

Des obstacles

Désormais, le jeune vit chez son père, Guy Leclair, un ancien député. Au Québec, selon ses explications, un quadriplégique a droit à un maximum de six heures de soins par jour et à deux heures de thérapie par semaine.

« Dans mon cas, la seule option est le centre de réadaptation de la Montérégie, à Châteauguay, un endroit qui n’a aucun appareil adapté. Le transport adapté ne peut pas sortir de la circonscription, alors j’ai dû demander une dérogation pour avoir le droit de me rendre à Châteauguay et je dois couvrir les frais de déplacement. »

Sur le plan professionnel, Ben Leclair est toujours attiré par la production vidéo.

Il a également été appelé à commenter des événements de sports extrêmes, mais il doit réclamer un cachet plus élevé puisqu’il ne peut voyager seul.

« Je dois choisir entre ma réadaptation et le fait de recommencer à travailler. »