Le nombre de crises cardiaques grimpe en flèche à la veille de Noël

Le risque d'être terrassé par une crise cardiaque monte en flèche à quelques heures de célébrer Noël, montre une étude suédoise.

Selon les chercheurs, qui ont eu recours à une base de données comptant 283 014 cas d'infarctus du myocarde survenus en Suède entre 1998 et 2013, le risque de subir une crise cardiaque bondit d'environ 37 % le 24 décembre. Plus précisément, c'est aux environs de 22 h que le risque atteint son apogée.

Plus largement, les différentes journées de célébration du temps des Fêtes ont été associées à un risque accru de vivre une crise cardiaque de 15 %. Parmi les journées de célébrations, seule celle du 31 décembre déjouait les pronostics en affichant un nombre moindre qu'à la normale d'infarctus, ont noté les chercheurs.

Les scientifiques ont évoqué certaines hypothèses pour expliquer cette situation. Notamment, la colère, l'anxiété, la tristesse, le chagrin et le stress, des sentiments qui peuvent être exacerbés en période de réunions familiales, sont connus pour être des facteurs de risque. La consommation excessive d'alcool et de nourriture, le manque de sommeil et le froid n'aident pas non plus à prévenir les crises cardiaques, ont prévenu les chercheurs.

«L'association à un plus grand risque à Noël était plus marquée chez les gens de plus de 75 ans, ceux faisant du diabète et ceux ayant déjà eu des problèmes de cœur», ont précisé les auteurs de l'étude.

Ceux-ci ont noté qu'un phénomène similaire, mais de moindre ampleur, se produit lors des festivités d'été en Suède, les plus importantes dans ce pays après celles de Noël et du jour de l'An. Une augmentation de 12 % du nombre de crises cardiaques a été notée lors de la veille de la fête de la mi-été (midsommar), qui se tient au moment du solstice d'été.

Au quotidien, le nombre de crises cardiaques augmente de près de 10 % les lundis, mais chute sous la moyenne les samedis. Il est également plus élevé à 8 h du matin qu'à n'importe quel autre moment de la journée.

Par contre, les événements sportifs, comme la Coupe du monde de la FIFA, ne semblent pas avoir d'incidence marquée sur le nombre de crises cardiaques.

L'étude a été publiée dans les derniers jours dans le «British Medical Journal».