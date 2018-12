Les films québécois les plus populaires de 2018

Après avoir connu une année exceptionnelle au box-office en 2017 grâce au succès des comédies De père en flic 2 et Bon Cop, Bad Cop 2, le cinéma québécois a poursuivi sur sa lancée en 2018 alors que pas moins de quatre films ont franchi la barre des deux millions de dollars de recettes aux guichets de la province. De La Bolduc à 1991, voici les cinq plus gros succès québécois au box-office cette année :

La Bolduc (2 732 184 $)

Photo courtoisie, Films Séville

Plus de 75 ans après son décès, La Bolduc fait encore courir les foules. Lancé au début avril, ce drame biographique sur la vie et la carrière de la chanteuse Mary Travers a bien répondu aux attentes au box-office, récoltant plus de 2,7 M$ dans les salles de la province.

Le trip à trois (2 433 958 $)

Photo courtoisie

Même si elle a pris l’affiche à la fin 2017 (le 20 décembre), cette comédie mettant en vedette Martin Matte et Mélissa Désormeaux-Poulin a récolté plus de la moitié de ses recettes au box-office au début de 2018. En cumulant les gains amassés en 2017 et 2018, Le trip à trois a engrangé plus de 2,4 M$ dans les salles de la province.

La course des tuques (682 615 $)

Photo courtoisie, Carpediem Film & Tv

À l’heure où nous écrivons ces lignes, La course des tuques occupe le sixième rang des films québécois qui ont récolté le plus d’argent au box-office de la province, tout juste derrière le drame historique Hochelaga, terre des âmes (741 306 $). Mais comme la suite de La guerre des tuques 3D a pris l’affiche il y a moins de deux semaines et qu’elle est encore présentée sur un grand nombre d’écrans au Québec, elle devrait dépasser Hochelaga sous peu et franchir le cap du million de dollars avant Noël.

1991 (3 050 980 $)

Photo courtoisie, Films Séville

Avec sa comédie 1991, le cinéaste Ricardo Trogi n’a pas seulement réalisé le film québécois le plus populaire de 2018 au box-office (plus de 3 M$ de recettes). Il a aussi signé le plus gros succès de sa trilogie autobiographique. Sorti au milieu de l’été dernier, 1991 a en effet récolté plus d’argent aux guichets que les deux films précédents de la série, soit 1981, qui avait amassé 900 000 $ en 2009 et 1987, qui avait engrangé 2,4 M$ en 2014.

La chute de l’empire américain (2 712 722 $)

Photo courtoisie, Films Séville

Après son décevant Le règne de la beauté, sorti il y a quatre ans, le cinéaste Denys Arcand a effectué un retour en force avec cette comédie brillante et savoureuse qui dénonce notre rapport à l’argent. Et, bonne nouvelle, le public a répondu à l’appel. La chute de l’empire américain a récolté plus de 2,7 M$ au box-office québécois, ce qui représente le plus important succès en salles de Denys Arcand depuis Les invasions barbares, en 2013.