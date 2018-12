Les joies et les peines sportives de 2018

Le sport a la faculté de susciter de grandes émotions. Au-delà de tous ces amateurs de hockey qui vivent au gré des victoires et des défaites du Canadien de Montréal, de nombreux événements ont causé des moments joyeux ou tristes pour les Québécois en 2018.

Sur le podium

Les Jeux olympiques offrent des émotions d’une rare intensité aux quatre coins de la planète. Au Québec, nombreux sont ceux qui ont chaudement applaudi la victoire attendue du skieur acrobatique Mikaël Kingsbury à Pyeongchang. Les trois podiums obtenus par la patineuse de vitesse courte piste Kim Boutin ont également charmé les amateurs d’ici, d’autant plus que l’athlète avait été insultée et menacée par des partisans sud-coréens après la conquête d’une de ces médailles.

Un moment magique

Vladimir Guerrero fils a créé un moment magique au Stade olympique, le mardi 27 mars, en frappant un circuit, après deux retraits en fin de neuvième manche, pour procurer une victoire de 1 à 0 aux Blue Jays de Toronto face aux Cardinals de St. Louis. Ce n’était qu’un match préparatoire, mais la scène semblait surréaliste! Un scénario hollywoodien!

Allez les Bleus!

Plusieurs Québécois ont suivi la Coupe du monde de soccer en 2018 et certains ont savouré particulièrement le triomphe de la France. Les «Bleus» ont ainsi remporté la finale par le pointage de 4 à 2 contre la Croatie. Durant son parcours, la France a aussi écarté l’Uruguay lors des quarts et la Belgique en demi-finale. Cette conquête est survenue 20 ans après le dernier triomphe des Français dans le cadre de cet événement, soit en 1998.

Le fameux boulier

Les partisans du Canadien ont vécu une journée excitante, le 28 avril, lors du tirage de sélection de la première ronde du repêchage de la Ligue nationale de hockey. Le Tricolore a alors obtenu le troisième choix. Au moment de se servir de cette sélection en juin, le Canadien en a surpris plusieurs en appelant le Finlandais Jesperi Kotkaniemi.

Eleider Alvarez

La conquête du titre de champion du monde par le boxeur Eleider Alvarez contre le Russe Sergey Kovalev, au mois d’août, a charmé plusieurs Québecois. Il a mis la main sur la ceinture des mi-lourds de la World Boxing Organization (WBO) en terrassant Kovalev au septième round.

Dans les événements plus tristes ayant touché le monde du sport en 2018, il y a évidemment lieu de mentionner la tragédie des Broncos de Humboldt, en avril, au cours de laquelle 16 membres d’un club de hockey junior de la Saskatchewan ont perdu la vie dans un accident d’autobus. Dépassant largement l’aspect sportif, cette tragédie avait suscité une énorme vague de sympathie.

Au niveau sportif, la quatrième place crève-coeur du fondeur Alex Harvey au 50 km en style classique lors des Jeux olympiques de Pyeongchang a marqué plusieurs Québécois. Devant ce résultat, Harvey était en pleurs au fil d’arrivée. Il aurait été plus facile pour lui de terminer cinquième ou sixième... Deux Russes ont notamment devancé Harvey, dont le très surprenant Andrey Larkov.

Toujours à Pyeongchang, les Québécoises Marianne St-Gelais, Kim Boutin, Valérie Maltais et Kasandra Bradette livraient une course parfaite. Elles menaient même avec cinq tours à faire à l’épreuve de relais féminin des Jeux olympiques. Or, le patinage de vitesse courte piste demeure une discipline qui ne manque jamais de rebondissements. Une Sud-Coréenne, qui venait de transmettre le relais à une coéquipière, a ainsi chuté devant Maltais pour anéantir les efforts des Québécoises. La déception fut d’autant plus grande au terme de la course quand l’équipe canadienne a été disqualifiée pour un geste d’obstruction attribué à Boutin dans les derniers mètres de l’épreuve. Devant ce verdict, ce fut l’incrédulité. Pour les patineuses, mais aussi pour des milliers de Canadiens devant leur téléviseur.

Le mois de décembre a finalement été éprouvant pour les amateurs de boxe québécois. Adonis Stevenson s’est ainsi retrouvé à l’hôpital en raison d’un traumatisme craniocérébral grave. Il a été mis K.-O. par l’Ukrainien Oleksandr Gvozdyk, le 1er décembre, à Québec. Dans le cas de David Lemieux, c’est l’annulation de son combat contre Tureano Johnson le week-end dernier, au Madison Square Garden, qui a attristé ses partisans.