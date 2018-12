Les Penguins freinent Alexander Ovechkin

Les Penguins de Pittsburgh ont mis fin aux séquences de six matchs avec un but et de 14 rencontres avec un point d’Alexander Ovechkin en défaisant les Capitals au compte de 2 à 1, mercredi à Washington.

Dans un classique opposant Ovechkin à Sidney Crosby, c’est le capitaine de la formation de la Pennsylvanie qui a cette fois eu le dessus avec une récolte d’un but et une aide. Sa troupe a ainsi brisé une série de cinq victoires des Capitals.

Le gardien Matthew Murray a également eu son mot à dire dans cette victoire, bloquant 31 des 32 rondelles dirigées vers lui. Seul l’ancien du Canadien de Montréal Lars Eller l’a déjoué avec son cinquième filet de la saison.

Bryan Rust a été l’autre joueur des visiteurs à tromper la vigilance de Braden Holtby, qui a été mis à l'épreuve 30 fois. Intensité

C’est sous le signe de la robustesse et de l’intensité que cette rencontre s’est amorcée, gracieuseté en partie de l’attaquant des Capitals Tom Wilson.

Wilson disputait un premier match contre les Penguins depuis la série entre les deux clubs lors du dernier tournoi éliminatoire, lorsqu’il avait écopé d’une suspension de trois rencontres à la suite d’un coup porté à la tête de Zach Aston-Reese. Il a jeté les gants dès le début de la rencontre face à Jamie Oleksiak, qu’il a assommé d’un coup de poing.

Oleksiak a d’ailleurs quitté la rencontre sans jamais revenir par la suite.

Quelques instants plus tard, Ovechkin et Kristopher Letang ont eu maille à partir derrière la cage défendue par Murray. Les deux joueurs ont écopées de pénalités mineures.

Patric Hornqvist effectuait un retour au jeu pour les Penguins après avoir raté les six dernières sorties des siens. Il a été utilisé pendant 14 min 45 s, étant blanchi de la feuille de pointage.