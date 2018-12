Chaque année, j’aime préparer un petit menu pour mon papa Noël.

Celui qui passera dans la cheminée sans se salir, celui qui arrivera par la porte de la cuisine sans qu’on le voie et celui qui passera des heures assis dans le fauteuil du salon à distribuer des petits cadeaux sans que qui que ce soit découvre sa véritable identité méritent bien qu’on leur prépare quelques mets spéciaux pour les récompenser. Et pour ceux qui ne verront pas le père Noël et qui se réveilleront avec les cadeaux sous le sapin, pensez tout de même à laisser des biscuits pour la route de papa Noël, car elle est souvent longue.

Cette année, mon papa Noël préfère le sans gluten (ah oui, même le père Noël s’y est mis, à la demande de maman Noël), alors des biscuits sans farine s’imposent. Mais ils seront au beurre d’arachide, car Santa adore en distribuer quelques-uns à ses rennes qui en raffolent. Pour celui qui s’arrêtera à la maison, car nous sommes une famille méritante avec une marmaille charmante, je prépare des sandwichs un peu plus sophistiqués, au canard confit, qui sont délicieux avec un verre de vin. N’oublions pas que papa Noël apprécie le bon vin qui le réchauffe après une cavale dans la froidure du ciel enneigé.

Biscuits sans gluten au beurre d’arachide

Photo courtoisie

Si vous n’annoncez pas que ces biscuits sont sans gluten, personne ne s’en apercevra. Servir avec un grand verre de chocolat chaud ou une bonne tasse de café.

Portions : 6

Préparation : 25 min

Cuisson : 15 min

Ingrédients

185 ml (¾ tasse) de beurre d’arachide

2 gros œufs

60 ml (¼ tasse) de miel

3 c. à s. de sucre d’érable

185 g (1 ¼ tasse) de mélange de farine sans gluten

110 g (1 tasse) de farine de quinoa

3 c. à s. d’arachides finement hachées

1 pincée de cannelle moulue

½ c. à t. de sel

110 g (4 oz) de beurre salé en dés

Méthode

Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Couvrir 2 plaques à cuisson de papier sulfurisé. Dans un grand bol, au batteur électrique, mélanger le beurre d’arachide, les œufs, le miel et le sucre d’érable. Incorporer le mélange de farine sans gluten, la farine de quinoa, les arachides hachées, la cannelle et le sel. Déposer des cuillerées de pâte sur les plaques. Aplatir légèrement à l’aide d’une spatule. Cuire au four environ 12 à 15 minutes ou jusqu’à ce que le dessous soit légèrement doré. Retirer la plaque du four. Déposer les biscuits sur une grille et laisser refroidir avant de servir.

Petits sandwichs de papa Noël

Photo courtoisie

Servez le père Noël en premier, mais passez l’assiette à toute la famille pour ne pas faire de jaloux ! Ces petits sandwichs se dégustent tièdes.

Portions : 6

Préparation : 25 min

Ingrédients

2 cuisses de canard confit

60 ml (¼ tasse) de confit d’oignon

60 ml (¼ tasse) de confiture d’abricot

8 petits pains au lait

1 laitue hachée

Sel et poivre

Méthode